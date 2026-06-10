Среди украинских Карпат есть места, которые когда-то были популярными курортами, а сегодня почти полностью опустели. Одно из них – это село Буркут на Ивано-Франковщине, которое в свое время принимало отдыхающих из разных уголков, а сейчас пытается возродиться благодаря туризму.

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Как Буркут стал известным бальнеологическим курортом?

К Буркуту ведет грунтовая дорога, которая начинается еще с Дземброни и простирается через село Зеленое и приселок Шибене. Перед самым селом расположена пограничная застава, а дорога проходит чуть выше реки Черный Черемош. Село расположено в долине между Чивчинским и Гринявским горными хребтами. Именно Чивчинский хребет разделяет государственную границу с Румынией.

Село Буркут раньше / фото Общественного

Ранее журналисты Общественного общались с бывшим жителем Буркута Василием Шкрибляком. Он рассказал, что покинул село еще в детстве, ведь через запруду, с помощью которой сплавляли лес, их дом постоянно подтапливала вода. Поэтому семья была вынуждена искать другое место для жизни. По словам мужчины, сейчас он живет в Верховине, но время от времени возвращается в Буркут, чтобы набрать местной воды.

В Буркуте есть пять источников. Именно благодаря минеральной воде со значительным содержанием железа почти два века назад здесь существовал бальнеологический курорт. Также в селе действовал военный госпиталь, где этой водой лечили раненых солдат, которые потеряли много крови. До сих пор здесь сохранились надписи и обелиски военного кладбища.

Один из источников села / фото Общественного

Научный сотрудник Верховинского НПП Ярослав Зеленчук рассказал, что в Буркуте работали 14 домов, которые принимали отдыхающих. Люди не только пили минеральную воду, а и принимали лечебные ванны.

Она имеет целебные свойства не только, когда вы ее пьете, но и когда она попадает в организм человека через капилляры. Представьте, что до Первой мировой войны в Буркуте был теннисный корт. Здесь отдыхали люди, принимали ванны. Ванны были фарфоровые,

– рассказывает мужчина.

Интересно, что в 1901 году именно на этом бальнеологическом курорте лечилась от туберкулеза Леся Украинка. Поэтому от Буркута сегодня начинается одна из троп туристического маршрута "По следам Леси Украинки". Специалист по рекреации Верховинского НПП Мирослава Повар рассказывала, что именно здесь писательница писала своей подруге Ольге Кобылянской о красоте местной природы и вере в выздоровление.

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Чем живет Буркут сегодня?

С 2008 года село стало безлюдным. Жители, которых эвакуировали во время наводнения, больше не вернулись в свои дома. Большинство домов сейчас полуразрушены. В руинах находится и бывший завод, где в свое время разливали минеральную воду в бутылки.

Заброшенное здание в селе / фото Общественного

Впрочем, в 2018 году село начали постепенно восстанавливать. В Буркуте уже появились две усадьбы, готовы принимать туристов. Мария Лаврук рассказывала для журналистов Общественного, что ее муж решил строить коттедж для отдыха на земле свекрови, ведь они надеются на развитие туризма. Вместе с двумя сыновьями она проводит здесь все лето, хотя зимой, по ее словам, добраться сюда почти невозможно из-за больших снегов.

В настоящее время приходят только наши, а надеемся, что будет не заброшенное село, а будут люди приезжать. Идут по грибы, афины, ежевики, малины, все возвращают. Много знакомых приезжает, много косовских, то так нескучно,

– говорит Мария Лаврук.

Как рассказывал председатель Зеленской общины Владимир Феркаляк, община планирует развивать туризм в Буркуте.

Сейчас находимся на этапе формирования, стараемся участвовать в различных проектах с привлечением инвестиций, развития туризма,

– объясняет Владимир.

Проекты разрабатываются совместно с инвесторами на базе Буркута, чтобы построить здесь и развивать санаторно-развлекательный такой комплекс.

Где расположено село: смотреть на картах



