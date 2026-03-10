На платформе тредс под постом rogibass украинские туристы стали активно обсуждать санаторий "Лесная песня" на Волыни. Многие пользователи признаются, что были удивлены, ведь когда-то чрезвычайно популярный курорт, о котором слышали еще их родители, оказывается, до сих пор существует. Почему это место в свое время было настоящим хитом среди отдыхающих и что происходит с ним сегодня, давайте разбираться.
Смотрите также Будущая Роксолана молилась здесь: где расположена одна из старейших деревянных церквей в Украине
Чем был популярен санаторий "Лесная песня"?
Популярность санатория "Лесная песня" на Волыни во многом объясняется его расположением и историей создания. Здравницу построили среди соснового леса на берегу живописного озера Песочное в Шацком крае – местности, известной чистым воздухом, хвойными лесами и целебной водой, рассказывается на официальном сайте санатория.
Как выглядел санаторий раньше / фото с официального сайта санатория
Идея создания такого места появилась еще в 1960-х годах. После долгих поисков и осмотра нескольких озер комиссия в конце концов выбрала именно Песочное, поражена красотой и природой этой местности. Строительство началось в 1965 году, а уже через два года санаторий принял первых отдыхающих.
Со временем "Лесная песня" активно развивалась: появлялись новые корпуса, лечебно-диагностические отделения, современные на то время процедуры и расширялась медицинская база. Здесь работали десятки кабинетов для терапии и реабилитации, а само заведение постепенно стало известным не только в Украине, но и за ее пределами. Именно сочетание природы Шацких озер, развитой лечебной базы и большой инфраструктуры сделало санаторий одним из самых популярных оздоровительных мест региона.
Что предлагает комплекс сейчас?
Санаторий рассчитан примерно на 420 гостей, с просторной территорией и собственным медицинским центром. Здесь работают врачи разных специальностей, а отдыхающим предлагают широкий перечень физиотерапевтических и бальнеологических процедур на современном оборудовании.
Как выглядит санаторий сейчас: смотреть видео
На территории комплекса создана развитая инфраструктура для гостей. Здесь есть медицинский центр, сауна, тренажерный зал, теннисные корты, спортивные площадки, бильярдная и библиотека. Отдыхающие могут пользоваться собственным обустроенным пляжем, арендовать катамараны или лодки, посетить концертный зал или дискотеки.
Смотрите также Невероятные пейзажи и свежий воздух: где увидеть самые красивые горы Карпат весной
Для удобства гостей также работают аптека, парикмахерская, экскурсионное бюро и парковка. Питание организовано в большой столовой, которая может одновременно принять почти полтысячи человек. От спальных корпусов к ней ведет крытый переход, что особенно удобно в непогоду.
Один из кабинетов санатория / фото с официального сайта санатория
Гостям предлагают трехразовое сбалансированное питание по системе заказного меню. Санаторий имеет широкий лечебный профиль. Здесь проходят оздоровление люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, нервной системы, а также с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Реабилитация для ветеранов / фото с официального сайта санатория
Кроме того, в здравнице проводят реабилитацию, в частности для участников боевых действий. Комплекс подходит и для семейного отдыха. На территории также обустроены детские площадки, игровые комнаты и проводятся развлекательные программы для самых маленьких гостей.
Какие еще интересные новости стоит прочитать?
Как украинские туристы добираются домой из-за обстрелов на Ближнем Востоке? Многим пришлось лететь с огромной стыковкой через Сингапур, Куала-Лумпур, Эфиопию и Китай. У некоторых туристов маршрут еще хуже: Бали – Куала-Лумпур – Сингапур – Эфиопия – Стамбул – Краков.
Или же, полезно знать о 5 безопасных курортов для поездки в марте. Например, Канарские острова – острова подойдут для тех, кто ищет солнечную страну для отдыха уже в начале весны.