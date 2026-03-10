На платформе тредс под постом rogibass украинские туристы стали активно обсуждать санаторий "Лесная песня" на Волыни. Многие пользователи признаются, что были удивлены, ведь когда-то чрезвычайно популярный курорт, о котором слышали еще их родители, оказывается, до сих пор существует. Почему это место в свое время было настоящим хитом среди отдыхающих и что происходит с ним сегодня, давайте разбираться.

Чем был популярен санаторий "Лесная песня"?

Популярность санатория "Лесная песня" на Волыни во многом объясняется его расположением и историей создания. Здравницу построили среди соснового леса на берегу живописного озера Песочное в Шацком крае – местности, известной чистым воздухом, хвойными лесами и целебной водой, рассказывается на официальном сайте санатория.



Как выглядел санаторий раньше / фото с официального сайта санатория

Идея создания такого места появилась еще в 1960-х годах. После долгих поисков и осмотра нескольких озер комиссия в конце концов выбрала именно Песочное, поражена красотой и природой этой местности. Строительство началось в 1965 году, а уже через два года санаторий принял первых отдыхающих.

Со временем "Лесная песня" активно развивалась: появлялись новые корпуса, лечебно-диагностические отделения, современные на то время процедуры и расширялась медицинская база. Здесь работали десятки кабинетов для терапии и реабилитации, а само заведение постепенно стало известным не только в Украине, но и за ее пределами. Именно сочетание природы Шацких озер, развитой лечебной базы и большой инфраструктуры сделало санаторий одним из самых популярных оздоровительных мест региона.

Что предлагает комплекс сейчас?

Санаторий рассчитан примерно на 420 гостей, с просторной территорией и собственным медицинским центром. Здесь работают врачи разных специальностей, а отдыхающим предлагают широкий перечень физиотерапевтических и бальнеологических процедур на современном оборудовании.

Как выглядит санаторий сейчас: смотреть видео

На территории комплекса создана развитая инфраструктура для гостей. Здесь есть медицинский центр, сауна, тренажерный зал, теннисные корты, спортивные площадки, бильярдная и библиотека. Отдыхающие могут пользоваться собственным обустроенным пляжем, арендовать катамараны или лодки, посетить концертный зал или дискотеки.

Для удобства гостей также работают аптека, парикмахерская, экскурсионное бюро и парковка. Питание организовано в большой столовой, которая может одновременно принять почти полтысячи человек. От спальных корпусов к ней ведет крытый переход, что особенно удобно в непогоду.

Один из кабинетов санатория / фото с официального сайта санатория

Гостям предлагают трехразовое сбалансированное питание по системе заказного меню. Санаторий имеет широкий лечебный профиль. Здесь проходят оздоровление люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, нервной системы, а также с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Реабилитация для ветеранов / фото с официального сайта санатория

Кроме того, в здравнице проводят реабилитацию, в частности для участников боевых действий. Комплекс подходит и для семейного отдыха. На территории также обустроены детские площадки, игровые комнаты и проводятся развлекательные программы для самых маленьких гостей.

