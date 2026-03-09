А расположена она на улице, что носит имя Роксоланы, и говорят, что та молилась в детстве именно в этой церкви. Со ссылкой на Укринформ рассказываем об этом подробнее.
В Рогатине есть деревянная церковь времен Роксоланы: чем она особенная?
Настя Лисовская – будущая Хюррем-султан, жена Сулеймана Великолепного – родилась в Рогатине где-то в начале XVI века. Примерно в 1520 году ее захватили в плен во время татарского набега на город, дальше женщина попала в Стамбул через крымские рынки и в конце концов предстала перед глазами Сулеймана.
Ее отец Гавриил Лисовский служил священником в Рогатине. И есть версия, что именно в церкви Святого Духа, поэтому маленькой девочкой Настя могла молиться именно там и касаться именно ее стен. Как отмечает UkrainaIncognita, местная легенда в этом не сомневается, но есть нюанс.
Как выглядит рогатинская церковь Святого Духа в наши дни / Фото ukrainian_travels
Дело в том, что Роксолана умерла в 1558 году, а церковь, говорят, поставили позже. Официально датой возведения церкви называют 1598 год. Однако некоторые исследователи ее строительство видят в более древние времена, до 1492 года или даже раньше. Так что кто знает, легенда действительно может быть правдивой.
Сама церковь возведена в древнегалицком типе деревянной архитектуры – три сруба с одним повышенным центральным, и ни одного гвоздя в конструкции. С запада к ней примыкает трехъярусная колокольня XVII века, напоминающая оборонительную башню. А под землей от храма ведет подземный ход к соседней церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Особую художественную ценность составляет пятиярусный иконостас 1650 года в стиле ренессансно-барочной резьбы – один из трех старейших и художественно совершенных иконостасов, сохранившихся в Украине. В 1983 году церкви дали статус музея-памятника архитектуры и живописи XVI – XIX веков, а в 2013 году добавили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
