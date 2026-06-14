Говорят, на смельчаков ждут еще и опасные природные условия и даже древние карпатские проклятия. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Потустороннее возмездие плюс штраф: чем грозит купание в озере Несамовитое?

Озеро Несамовитое – уникальный гидрологический памятник Карпатского региона, в частности Черногорского массива, который ежегодно собирает на своих берегах тысячи ценителей природы. Однако погружение в холодную гладь этого водоема ледникового происхождения является, мягко говоря, ошибкой. На самом деле туристам следует воздержаться от опрометчивых шагов, и на это есть целых несколько веских причин – от обеспечения собственной безопасности до сохранения уязвимой экосистемы.

Конечно, в жаркие летние дни температура воздуха в Карпатах заставляет мечтать об освежающем заплыве, однако погружение в Несамовитое – не вариант. Чтобы гости это понимали, на берегах озера установлены специальные предупреждающие таблички с запретом. Некоторое количество отчаянных игнорируют их, тем самым игнорируя и древние гуцульские мифы и легенды, которыми окутана эта загадочная карпатская жемчужина.

Местные издавна верят в сверхъестественную силу водоема и стараются даже не подходить близко к нему без надобности. В народе говорят, что Несамовитое является пристанищем для душ самоубийц и убийц, и любое нарушение их покоя может привлечь беду. Причем от мистического пленения духами до вполне естественных разрушительных градов и шквальных ураганов.

Интересный опыт пешего путешествия к озеру Несамовитое: смотрите видео stezhka_piligrima

Почему людям не следует купаться в Несамовитом и даже один заплыв там – кринж?

Помимо мистических предостережений, существует вполне реальный и строгий юридический запрет, который защищает эту хрупкую экосистему от уничтожения. Озеро расположено в пределах Карпатского национального природного парка и является частью заповедной зоны, где любая деятельность, наносящая вред природе, запрещена законом.

За нарушение этих правил путешественников ждет административная ответственность и штраф, а также требование возместить нанесенный ущерб. К тому же экологическая ситуация на озере уже достигла критической отметки из-за того же массового наплыва туристов, которые оставляют после себя горы мусора и разрушают уникальную флору и микромир, ныряя в воду.

Наибольшую же опасность для Несамовитого представляет вырубка сосны, разведение костров, установка палаток непосредственно у воды и вытаптывание прибрежной зоны. А купание людей, которые часто используют солнцезащитные кремы или мыло, вообще безвозвратно разрушает естественный баланс водоема.

Обратите внимание: купание в высокогорном озере представляет серьезную угрозу для жизни самого путешественника из-за экстремальных условий. Температура воды в Несамовитом даже в самые теплые летние месяцы не превышает 12 градусов. Внезапное погружение в такую ледяную воду может мгновенно вызвать судороги, спазм легких или даже остановку сердца, что на такой высоте и при отсутствии скорой медицинской помощи грозит трагедией.

Виды Несамовитого и почему там не следует купаться: смотрите видео kyiv_life_vlog

Вместо опасного и противозаконного купания путешественники могут наслаждаться другими прелестями этой удивительной локации, а их там более чем достаточно. Так что можете смело отправляться в поход к Несамовитому, чтобы наполниться силой гор, сделать невероятные фото, и при этом сохранить первозданную красоту природы для будущих поколений.