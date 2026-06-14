Кажуть, на відчайдухів чекають ще й небезпечні природні умови та навіть давні карпатські прокляття. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Потойбічна помста плюс штраф: чим загрожує купання в озері Несамовите?

Озеро Несамовите – унікальна гідрологічна пам'ятка Карпатського регіону, зокрема Чорногірського масиву, яка щороку збирає на своїх берегах тисячі поціновувачів природи. Проте занурення у крижане плесо цієї водойми льодовикового походження є, м'яко кажучи, помилкою. Насправді туристам слід утриматися від необачних кроків, і на це є аж кілька вагомих причин – від убезпечення власного життя до збереження вразливої екосистеми.

Звісно, спекотними літніми днями температура повітря в Карпатах змушує мріяти про заплив, щоб освіжитися, а проте занурення в Несамовите – не варіант. Щоб гості це розуміли, на берегах озера встановлені спеціальні попереджувальні таблички із забороною. Якась кількість відчайдухів ігнорують їх, дарма разом із тим ігноруючи й стародавні гуцульські міфи та легенди, якими оповита ця загадкова карпатська перлина.

Місцеві здавна вірять у надприродну силу водойми та намагаються навіть не підходити близько до неї без потреби. У народі кажуть, що Несамовите є прихистком для душ самогубців та вбивць, і будь-яке порушення їхнього спокою може накликати біду. Причім від містичного полону у духів до цілком природних нищівних градів і шквальних ураганів.

Цікавий досвід пішої мандрівки до озера Несамовите: дивіться відео stezhka_piligrima

Чому людям не слід купатися у Несамовитому і навіть один заплив там – кринж?

Окрім містичних застережень, існує цілком реальна та сувора юридична заборона, яка захищає цю тендітну екосистему від знищення. Озеро розташоване у межах Карпатського національного природного парку і є частиною заповідної зони, де будь-яка діяльність, що шкодить природі, заборонена законом.

За порушення цих правил на мандрівників чекає адміністративна відповідальність та штраф, а також вимога відшкодувати завдані збитки. До того ж екологічна ситуація на озері вже досягла критичної межі через той самий масовий наплив туристів, які залишають після себе гори сміття та руйнують унікальну флору та мікросвіт, пірнаючи у воду.

Найбільшу ж небезпеку для Несамовитого становить вирубка сосни, розведення вогнищ, встановлення наметів безпосередньо біля води та витоптування прибережної зони. А купання людей, які часто використовують сонцезахисні креми чи мило, взагалі безповоротно руйнує природний баланс водойми.

Зверніть увагу: купання у високогірному озері є серйозною загрозою для життя самого мандрівника через екстремальні умови. Температура води у Несамовитому навіть у найтепліші літні місяці не перевищує 12 градусів. Раптове занурення у таку крижану воду може миттєво викликати судоми, спазм легень або навіть зупинку серця, що на такій висоті та за відсутності швидкої медичної допомоги загрожує трагедією.

Краєвиди Несамовитого та чому там не слід купатися: дивіться відео kyiv_life_vlog

Замість небезпечного та протизаконного купання мандрівники можуть насолоджуватися іншими принадами цієї дивовижної локації, а їх там більш ніж достатньо. Тож можете сміливо вирушати у похід до Несамовитого, щоб наповнитися силою гір, зробити неймовірні фото, та при цьому зберегти первозданну красу природи для майбутніх поколінь.