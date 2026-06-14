Украинская блогерша esskkkaa поделилась маршрутом в Карпатах, который не требует специальной подготовки, но дарит невероятные виды. По её словам, поход довольно лёгкий и короткий, поэтому станет отличным вариантом для однодневной прогулки.

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Какой маршрут в Карпатах подойдет новичкам?

Путешествие начинается у Чемеговского каньона, до которого можно легко добраться из Микуличина или Яремче. Спустившись к реке, туристы увидят живописный водопад, прозрачную воду и величественные скалы, которые уже на старте маршрута создают сказочную атмосферу.

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Живописный маршрут для новичков / инстаграм esskkkaa

Далее тропа ведет на гору Горган. По пути нужно найти зеленую ограду, вдоль которой проходит хорошо вытоптанная тропа. Хотя маршрут официально не промаркирован, блогерша уверяет, что заблудиться здесь сложно, ведь туристическая тропа хорошо заметна. По дороге можно увидеть несколько интересных домов, после чего маршрут продолжается через лес.

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Блогер советует обязательно надеть удобную обувь, ведь на тропе встречается много мелких камней. Впоследствии лес заканчивается, а перед путешественниками открываются скалы и панорамные виды на Карпаты.

В то же время стоит быть внимательными: местами скалы имеют резкие обрывы, поэтому нужно соблюдать осторожность. Несмотря на это, по словам блогерши, финальный вид настолько захватывает, что полностью оправдывает пройденный путь.