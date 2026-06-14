Українська блогерка esskkkaa поділилася маршрутом у Карпатах, який не потребує спеціальної підготовки, але дарує неймовірні краєвиди. За її словами, похід доволі легкий і короткий, тому стане чудовим варіантом для одноденної прогулянки.

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Який маршрут у Карпатах підійде новачкам?

Подорож починається біля Чемегівського каньйону, до якого можна легко дістатися з Микуличина або Яремче. Спустившись до річки, туристи побачать мальовничий водоспад, прозору воду та величні скелі, які вже на старті маршруту створюють казкову атмосферу.

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Мальовничий маршрут для новачків / інстаграм esskkkaa

Далі стежка веде на гору Ґорґан. На шляху потрібно знайти зелену огорожу, вздовж якої проходить добре витоптана стежка. Хоча маршрут офіційно не промаркований, блогерка запевняє, що заблукати тут складно, адже туристична тропа добре помітна. По дорозі можна побачити кілька цікавих будинків, після чого маршрут продовжується через ліс.

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Блогерка радить обов'язково взувати зручне взуття, адже на стежці трапляється багато дрібного каміння. Згодом ліс закінчується, а перед мандрівниками відкриваються скелі та панорамні краєвиди на Карпати.

Водночас варто бути уважними: місцями скелі мають різкі обриви, тому потрібно дотримуватися обережності. Попри це, за словами блогерки, фінальний вид настільки захоплює, що повністю виправдовує пройдений шлях.