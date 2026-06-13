Яремче давно вважається однією з найпопулярніших туристичних локацій Карпат. Проте окрім відомих пам'яток, поруч із містом є десятки мальовничих маршрутів, які дозволяють побачити гори з нових ракурсів, насолодитися тишею лісу та відкрити для себе справжню красу природи. Якщо ви плануєте відпочинок у цьому регіоні, ці п'ять маршрутів можуть стати чудовим вибором.

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Топ 5 маршрутів поруч із Яремче

Гора Маковиця

Один із найпопулярніших і водночас відносно легких маршрутів для туристів. Підйом проходить через лісові стежки, а на вершині відкриваються панорамні краєвиди на Карпати та околиці Яремче. Саме тому Маковицю часто рекомендують тим, хто лише починає знайомство з гірськими походами.

Вигляд на Яремче з гори Маковиця: дивитись відео

Гора Явірник

Цей маршрут поєднує прогулянку густим карпатським лісом із поступовим виходом на відкриті гірські схили. У міру підйому краєвиди стають дедалі ширшими, а сама дорога дарує можливість насолодитися тишею та природою.

Панорама з гори Явірник / фото Славутич 18

Стежка Кам'янка

Маршрут пролягає вздовж гірської річки через мальовничі лісові стежки. Дорогою можна побачити невеликі пороги та водоспад, що робить прогулянку особливо атмосферною в будь-яку пору року.

Стежка Кам'янка / фото glamlend_yaremche

Стежка Довбуша

Один із найвідоміших маршрутів поблизу Яремче. Він проходить серед величних скельних формацій та карпатського лісу, створюючи унікальну атмосферу. Стежка поєднує природну красу з місцевими легендами про опришків.

Як виглядає стежка Довбуша: дивитись відео

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Полонина Туршугувата

Для тих, хто хоче втекти від міського шуму, цей маршрут стане чудовим вибором. Полонина вражає відкритими панорамами, широкими просторами та спокійною атмосферою, де можна відчути справжню велич Карпат і насолодитися гірськими пейзажами.

Як виглядає шлях полониною: дивитись відео