Яремче давно вважається однією з найпопулярніших туристичних локацій Карпат. Проте окрім відомих пам'яток, поруч із містом є десятки мальовничих маршрутів, які дозволяють побачити гори з нових ракурсів, насолодитися тишею лісу та відкрити для себе справжню красу природи. Якщо ви плануєте відпочинок у цьому регіоні, ці п'ять маршрутів можуть стати чудовим вибором.
Дивіться також "На Говерлі вид мене не так вразив, як тут": українка назвала найкрасивіший маршрут Карпат
Топ 5 маршрутів поруч із Яремче
- Гора Маковиця
Один із найпопулярніших і водночас відносно легких маршрутів для туристів. Підйом проходить через лісові стежки, а на вершині відкриваються панорамні краєвиди на Карпати та околиці Яремче. Саме тому Маковицю часто рекомендують тим, хто лише починає знайомство з гірськими походами.
Вигляд на Яремче з гори Маковиця: дивитись відеоЯкщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
- Гора Явірник
Цей маршрут поєднує прогулянку густим карпатським лісом із поступовим виходом на відкриті гірські схили. У міру підйому краєвиди стають дедалі ширшими, а сама дорога дарує можливість насолодитися тишею та природою.
Панорама з гори Явірник / фото Славутич 18
- Стежка Кам'янка
Маршрут пролягає вздовж гірської річки через мальовничі лісові стежки. Дорогою можна побачити невеликі пороги та водоспад, що робить прогулянку особливо атмосферною в будь-яку пору року.
Стежка Кам'янка / фото glamlend_yaremche
- Стежка Довбуша
Один із найвідоміших маршрутів поблизу Яремче. Він проходить серед величних скельних формацій та карпатського лісу, створюючи унікальну атмосферу. Стежка поєднує природну красу з місцевими легендами про опришків.
Як виглядає стежка Довбуша: дивитись відео
Дивіться також Підйом на цю гору ідеально підійде для початківців і займе усього 6 годин туди-назад
- Полонина Туршугувата
Для тих, хто хоче втекти від міського шуму, цей маршрут стане чудовим вибором. Полонина вражає відкритими панорамами, широкими просторами та спокійною атмосферою, де можна відчути справжню велич Карпат і насолодитися гірськими пейзажами.
Як виглядає шлях полониною: дивитись відео