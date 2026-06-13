Яремче уже давно считается одним из самых популярных туристических направлений в Карпатах. Однако помимо известных достопримечательностей, рядом с городом есть десятки живописных маршрутов, которые позволяют увидеть горы с новых ракурсов, насладиться тишиной леса и открыть для себя истинную красоту природы. Если вы планируете отдых в этом регионе, эти пять маршрутов могут стать отличным выбором.

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Топ-5 маршрутов рядом с Яремче

Гора Маковица

Один из самых популярных и в то же время относительно легких маршрутов для туристов. Подъем проходит по лесным тропам, а на вершине открываются панорамные виды на Карпаты и окрестности Яремче. Именно поэтому Маковицу часто рекомендуют тем, кто только начинает знакомство с горными походами.

Вид на Яремче с горы Маковица: смотреть видео

Гора Явирник

Этот маршрут сочетает прогулку по густому карпатскому лесу с постепенным выходом на открытые горные склоны. По мере подъема виды становятся все шире, а сама дорога дарит возможность насладиться тишиной и природой.

Панорама с горы Явирник / фото Славутич 18

Тропа Каменка

Маршрут пролегает вдоль горной реки через живописные лесные тропы. По дороге можно увидеть небольшие пороги и водопад, что делает прогулку особенно атмосферной в любое время года.

Тропа Каменка / фото glamlend_yaremche

Тропа Довбуша

Один из самых известных маршрутов в окрестностях Яремче. Он проходит среди величественных скальных образований и карпатского леса, создавая уникальную атмосферу. Тропа сочетает природную красоту с местными легендами об опришках.

Как выглядит тропа Довбуша: смотреть видео

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Полонина Туршугувата

Для тех, кто хочет сбежать от городского шума, этот маршрут станет отличным выбором. Полонина поражает открытыми панорамами, широкими просторами и спокойной атмосферой, где можно почувствовать истинное величие Карпат и насладиться горными пейзажами.

Как выглядит путь по полонине: смотреть видео