Украинская блогерша Emma Luchytska поделилась впечатлениями от одного из самых популярных маршрутов Карпат, а именно похода на гору Шпицы и озеро Несамовитое. По ее словам, это путешествие стало одним из самых ярких.

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Подъем на Шпицу и первые впечатления

На Говерле вид меня не так поразил, как здесь,

– рассказала блогер, описывая свои эмоции от панорам Черногорского хребта.

По ее словам, маршрут стартовал неподалеку от Заросляка и длился около 8 часов. В общем она преодолела около 35 тысяч шагов. Сначала путешествие пролегало подъемом на Шпицы, который занял примерно два часа с короткими остановками.

Каким был подъем на гору: смотреть видео

Далее маршрут проходил по скалам и хребту в сторону Подребра и Несамовитого. Именно эта часть, как отмечает блогер, была наиболее комфортной: без резких подъемов и спусков.

Впечатления от Несамовитого и спуск

К озеру Несамовитое путешественница добралась под вечер. В то же время она заметила, что водоем сейчас выглядит менее впечатляюще, чем на старых фото, и частично зарос из-за большого туристического потока. Обратный путь пролегал обратно к Заросляку. Спуск был довольно сложным, поэтому она не советует подъем именно через Несамовитое. Возвращение сопровождалось усталостью, но живописными лесными и горными пейзажами.

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Чем особенна гора Шпицы?

Ранее мы уже рассказывали интересные факты о горе Шпицы. Она входит в массив Черногора и поднимается на высоту 1863 метра над уровнем моря. Ее главная особенность – это уникальные каменные выступы природного происхождения, которые местами достигают 15 – 50 метров и формируют характерные "стены" над субальпийскими лугами.

Как выглядит гора Шпицы: смотреть видео

Из-за формы скал, напоминающей копья или вилы, гора и получила свое название. Путешественники часто отмечают, что это одна из самых атмосферных и визуально впечатляющих локаций Карпат. По научным данным, эти скальные образования сформировались примерно 2,5 миллиона лет назад вследствие древнего оледенения.