Еще одна цветущая локация: на Закарпатье началось массовое цветение Долины нарциссов – фото

В Хустском районе почти на 200 гектаров заповедника "Долина нарциссов" раскинулся белый ковер. Цветочное поле готово принимать туристов.

Из-за холодной весны цветы долго не расцветали. Наконец это произошло – массовое цветение нарцисса узколистного.

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Уже началось массовое цветение Долины нарциссов. Поэтому, если вы еще не видели этой красоты и не наслаждались пьянящим ароматом этих цветов, спешите к нам, – говорится в сообщении.

Отмечается, что цветение продлится до конца недели.



На Закарпатье цветет Долина нарциссов / Фото: Фейсбук / Наталья Четова



Отметим, ранее в винницком Центральном парке имени Николая Леонтовича расцвело 40 тысяч тюльпанов.