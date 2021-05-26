Из-за холодной весны цветы долго не расцветали. Наконец это произошло – массовое цветение нарцисса узколистного.
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Уже началось массовое цветение Долины нарциссов. Поэтому, если вы еще не видели этой красоты и не наслаждались пьянящим ароматом этих цветов, спешите к нам, – говорится в сообщении.
Отмечается, что цветение продлится до конца недели.
На Закарпатье цветет Долина нарциссов / Фото: Фейсбук / Наталья Четова
Отметим, ранее в винницком Центральном парке имени Николая Леонтовича расцвело 40 тысяч тюльпанов.
Более двух миллионов тюльпанов на гектаре земли расцвели под Ивано-Франковском.
Кроме того, неподалеку Каменца-Подольского в селе Гуменцы расцвело тюльпаново-нарциссовое поле.