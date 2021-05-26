Через холодну весну квіти довго не розквітали. Нарешті це сталося – масове цвітіння нарциса вузьколистого.
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Вже почалося масове цвітіння Долини нарцисів. Тож, якщо ви ще не бачили цієї краси і не насолоджувались п'янким ароматом цих квітів, поспішайте до нас, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цвітіння триватиме до кінця тижня.
На Закарпатті квітне Долина нарцисів / Фото: Фейсбук / Наталія Четова
Відзначимо, раніше у вінницькому Центральному парку імені Миколи Леонтовича розквітло 40 тисяч тюльпанів.
Понад два мільйони тюльпанів на гектарі землі розквітли під Івано-Франківськом.
Крім того, неподалік Кам'янця-Подільського в селі Гуменці розквітло тюльпаново-нарцисове поле.