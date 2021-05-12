Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в МКП "Вінницязеленбуд". Як відомо, квіти були висаджені ще у 2019-му.

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Ці квіти висаджені восени 2019 року і вперше зацвіли торішньої весни. Але через тодішню заборону прогулянок у парках через пандемію коронавірусу їх майже ніхто й не бачив. Тож цьогоріч вінничани, вважайте, вперше можуть насолодитися цією красою, – повідомили у компанії.

У "Вінницязеленбуді" зазначили, що на клумбах, розташованих уздовж центральних алей парку, висадили білі, жовті та рожеві голландські тюльпани, які виразно контрастують з першою весняною зеленню.

Створення тюльпанової оази коштувало близько 500 тисяч гривень.

У Вінниці розквітли 40 тисяч тюльпанів / Фото: Сергій Моргунов / Фейсбук

Відзначимо, раніше понад два мільйони тюльпанів на гектарі землі розквітли під Івано-Франківськом.

Крім того, неподалік Кам'янця-Подільського в селі Гуменці розквітло тюльпаново-нарцисове поле.