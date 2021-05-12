Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в МКП "Винницазеленбуд". Как известно, цветы были высажены еще в 2019-м.

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Эти цветы высажены осенью 2019 года и впервые зацвели прошлогодней весны. Но из-за тогдашнего запрета прогулок в парках из-за пандемии коронавируса их почти никто и не видел. Поэтому в этом году жители, считайте, впервые могут насладиться этой красотой, – сообщили в компании.

В "Винницазеленбуд" отметили, что на клумбах, расположенных вдоль центральных аллей парка, высадили белые, желтые и розовые голландские тюльпаны, которые отчетливо контрастируют с первой весенней зеленью.

Создание тюльпанового оазиса стоило около 500 тысяч гривен.

В Виннице расцвело 40 тысяч тюльпанов / Фото: Сергей Моргунов / Фейсбук

Отметим, ранее более двух миллионов тюльпанов на гектаре земли расцвели под Ивано-Франковском.

Кроме того, неподалеку Каменца-Подольского в селе Гуменцы расцвело тюльпаново-нарциссовое поле.