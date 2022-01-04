Wizz Air запускает новый маршрут из Австрии: в какую страну полетит

4 января 2022 , 12:59
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Источник:

фейсбук Wizz Air

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air летает по многим интересным направлениям. На днях она объявила о запуске еще одного.

Лоукостер анонсировал новый авиарейс из Вены в ОАЭ.

А вы знали Wizz Air запустит 8 новых рейсов в европейские города: куда будет летать

Wizz Air запускает рейсы из Австрии в ОАЭ

Так, полететь по новому направлению можно будет уже с 4 февраля.

С WIZZ теперь можно путешествовать непосредственно из Вены в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы открыть для себя города роскоши, бесконечного солнца и архитектуры государства,
– говорится в сообщении.

Расписание рейсов

Как известно, в начале авиаперевозчик будет совершать полеты из Вены в Дубай, а с конца марта сменит аэропорт – на Абу-Даби, пишет lowcost.ua.

  • Вена – Дубай – с 4 февраля по 25 марта: по понедельникам, средам и пятницам;
  • Вена – Абу-Даби – с 28 марта: по понедельникам и пятницам.

Стоимость билетов

Билеты можно приобрести по цене 89 евро в одну сторону. Если вы являетесь участником дисконтной программы Wizz Club, то билеты обойдутся в 66 евро.

В стоимость самых дешевых входит только маленькая единица ручной клади размером 40x30x20 сантиметров.

Пример бронирования:

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  • Лоукостер заявил о запуске нового маршрута из Киева на литовский морской курорт Паланга;
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Автор: Марта Касіянчук