Туристический агент Ирина, которая ведет свой блог в TikTok @ira_hottout3, рассказала о действительно качественных отелях на Мальдивах и о тех, куда ехать точно не стоит.

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Что нужно знать об отелях на Мальдивах?

Туристический агент назвала те отели, которые она точно не рекомендует бронировать. В списке оказались Kaani Reef Resort 3*, Medhufushi Island 4*, Malahini Kuda Bandos 4* и даже пятизвездочный Pullman Maldives. Эти отели – точно не тот роскошный отдых на Мальдивах, которого все ожидают. Их лучше избегать, чтобы не тратить деньги зря.

В то же время отель Kuredu Island 4* – неплохой, но нужно быть готовым к тому, что номера в нем уже довольно старые.

Те туристы, для которых важен современный эстетичный интерьер, могут выбрать отель Jawakara Island. Его открыли только в 2023 году, поэтому здесь всё ещё новенькое. Сейчас отель является одним из самых популярных среди украинских туристов, которые летят на Мальдивы. Он расположен на двух островах и может похвастаться красивым коралловым рифом и прекрасными пляжами.

Еще один замечательный вариант – Villa Park 5*. По своей концепции он напоминает дорогие турецкие отели – здесь высокий уровень сервиса, много зелени на территории и живописная береговая линия. В то же время отель Lily Beach 5* предлагает удачное соотношение цены и качества – здесь вкусное питание и красивые пляжи.

В список отелей, рекомендованных турагентом, также вошли Meeru Island 4*, Reethi Faru 5*, Sun Siyam Olhuveli 4*, Cora Cora 5* и Ayada 5*. Бронируя эти отели, туристы могут не переживать, ведь неприятных неожиданностей здесь не будет.

Турагент порекомендовала отели на Мальдивах: видео

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А какие отели стоит выбрать в Черногории?

Другая турагентка, которая только что вернулась из рекламного тура по Черногории, заявила, что совершенно разочарована отелями в этой стране. Мол, большинство вариантов очень старые и некачественные. Однако она назвала три отеля, которые предлагают действительно качественный и эстетичный отдых. Речь идет о Vile Oliva 4* в Петроваце, а также Sea Star 5* и Tara Hotel 4* в Бечичи.