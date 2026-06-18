Турагент, ведущая тикток-блог @otpusk24.com.ua, рассказала о лучших отелях, которые она видела в Черногории. Она советует выбирать их для отдыха в этой стране.

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Какие отели в Черногории рекомендует турагентка?

На первом месте – Tara Hotel 4*, расположенный в курортном городке Бечичи. Он стильный и ориентирован на молодежь. Пляж песчано-галечный и очень широкий. Шезлонги бесплатные, поэтому не нужно ежедневно платить за аренду. Туристы могут выбрать любой вариант проживания в этом отеле – "все включено", завтраки и ужины или только завтраки.

Пляж отеля Tara Hotel / Booking

Особенно по душе турагенту пришёлся отель Vile Oliva 4* в Петроваце. А всё потому, что он расположен прямо посреди оливковой рощи. Территория отеля очень зеленая, есть несколько бассейнов. До пляжа нужно немного пройтись, так как отель находится на второй линии. Он работает только в формате "все включено", поэтому здесь туристы могут ни о чем не думать и наслаждаться отдыхом.

Оливковые деревья рядом с бассейном в Vile Oliva 4* / Фото Hotel Vile Oliva

Еще один хороший вариант – Sea Star 5* на первой береговой линии в Бечичи. Этот отель особенно понравится эстетам, ведь территория здесь очень "инстаграмная". Есть большой панорамный бассейн, в котором можно сделать красивые фото. Отель работает только на завтраках, поэтому у туристов есть возможность попробовать традиционную кухню в местных ресторанах и тавернах.

Вид из бассейна в отеле Sea Star / Фото Sea Star Hotel

Что нужно знать об отдыхе в Черногории?

Черногория – это одна из самых красивых стран Средиземноморья, и ранее мы перечислили 5 причин, почему стоит посетить эту страну. Во-первых, здесь есть невероятно красивые места – море, горы, национальные парки. Вот лишь некоторые из них:

Живописный Которский залив, от красоты которого перехватывает дыхание. Руины Старого Бара. Это город-призрак, который покинули люди. Скадарское озеро, которое является самым большим на Балканском полуострове.

Кроме того, Черногория привлекает туристов доступными ценами, которые ниже, чем на других популярных курортах Европы.