Турагентка, яка веде тікток-блог @otpusk24.com.ua, розповіла про найкращі готелі, які побачила у Чорногорії. Вона радить обирати їх для відпустки у цій країні.

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Які готелі у Чорногорії радить турагентка?

На першому місці – Tara Hotel 4*, який розташований у курортному містечку Бечичі. Він стильний та орієнтується на молодь. Пляж піщано-гальковий і дуже широкий. Шезлонги безкоштовні, а тому не треба щодня платити за оренду. Туристи можуть обрати будь-який варіант розміщення у цьому готелі – "все включено", сніданки та вечері або лише сніданки.

Пляж готелю Tara Hotel / Booking

Особливо до душі турагентці припав готель Vile Oliva 4* у Петроваці. А все тому, що він розташований просто посеред оливкового саду. Територія готелю дуже зелена, є декілька басейнів. До пляжу потрібно трохи пройтися, бо готель на другій лінії. Працює він лише у форматі all inclusive, тож тут туристи можуть ні про що не думати і насолоджуватися відпочинком.

Оливкові дерева поруч з басейном у Vile Oliva 4* / Фото Hotel Vile Oliva

Ще один гарний варіант – Sea Star 5* на першій береговій лінії у Бечичі. Цей готель особливо сподобається естетам, адже територія тут дуже інстаграмна. Є великий панорамний басейн, у якому можна зробити красиві фото. Готель працює лише на сніданках, тож у туристів є шанс скуштувати традиційну кухню у місцевих ресторанах і тавернах.

Вид з басейну у готелі Sea Star / Фото Sea Star Hotel

Що треба знати про відпочинок у Чорногорії?

Чорногорія – це одна з найкрасивіших країн Середземномор'я і раніше ми називали 5 причин, чому варто побачити цю країну. По-перше, тут є неймовірно красиві місця – море, гори, національні парки. Ось лише декілька з них:

Мальовнича Которська затока, від краси якої перехоплює подих. Руїни Старого Бару. Це місто-привид, яке покинули люди. Скадарське озеро, яке є найбільшим на Балканському півострові.

Крім того, Чорногорія приваблює туристів доступними цінами, які нижчі ніж на інших популярних курортах Європи.