Крит – це найбільший острів Греції, який є одним з найкращих напрямків для відпустки на Середземномор'ї. Туристичний путівник Lonely Planet розповів про локації, які тут варто побачити туристам.

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Куди піти на Криті?

Ханья. Це друге за величиною місто острова, яке славиться пам'ятками османського і венеційського періодів. Після прогулянки атмосферними вузькими вуличками варто зробити зупинку в одному з місцевих ресторанів – тут готують дуже смачні страви, оскільки більшість продуктів виготовляють на місцевих фермах. Ханью навіть називають кулінарною столицею Криту.

Гамірна Ханья / Фото trabantos, Shutterstock

Балі. Не треба летіти через пів світу в Індонезію, щоб покупатися на пляжах Балі – на Криті є своє Балі. Це невелике курортне селище з мальовничими бухтами. Пляж Ліваді чудово підійде для молоді, адже вздовж нього є нічні клуби і кафе. Варкотопо оцінять пари, які шукають спокійного і романтичного відпочинку. Для сімей з дітьми підійде пляж Каравостасі – тут море найспокійніше.

Один з пляжів у селищі Балі / Фото Bogdan Cotarcea

Зверніть увагу! Раніше ми ділилися порадами, які допоможуть туристам зекономити гроші на Криті. По-перше, бюджетне житло варто шукати трохи далі від пляжу. Чим ближче до моря – тим дорожче коштуватиме проживання. Крім того, на Криті дуже розвинений і зручний громадський транспорт. Автобуси з кондиціонерами і безкоштовним Wi-Fi з'єднують усі важливі локації острова, а тому можна не переплачувати за оренду авто.

Кносс. Від цього стародавнього міста-держави нині залишився Кносський палац, який є найяскравішою пам'яткою Егейської культури. Саме цей палац пов'язаний з легендою про царя Міноса, лабіринт і Мінотавра. 4000 років тому Кносс був центром мінойської цивілізації, а сьогодні це архітектурно-археологічна пам'ятка.

Влітку на території може бути багато туристів, тому палац краще відвідувати не в пік сезону.

Кносський палац / Фото Július Jančo

Іракліон. Столиця Криту є одним з найбільших міст усієї Греції. Та окрім великої кількості культурних пам'яток, вона славиться ще своїми виноробнями. На південь від Іракліона пагорби покриті виноградниками, дегустаційними залами і виробництвами. Туристи можуть забронювати винний тур регіоном або ж вирушити у самостійну поїздку. Одні з найпопулярніших виноробень, які точно треба побачити, – Бутарі та Мінос-Міліаракіс у селі Пеза.

Місто Іракліон на острові Крит / Фото Depositphotos

Ущелина Самарія. Це найдовший каньйон Європи, який простягається на 16 кілометрів. Маршрут стартує з високогірного села Омалос і завершується у прибережному Агія Румелі, де після довгої прогулянки можна покупатися в морі. Каньйон доступний для туристів з травня по жовтень, але найкраще їхати сюди на початку осені, коли сонце вже не таке пекуче.

Ущелина Самарія – геологічне чудо Європи / Фото Depositphotos

Крит – це той острів, який не набридає. Тут ніколи не буває нудно чи нецікаво. Достатньо лише вийти за межі готелю.