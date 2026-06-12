Експерти Travel Off Path розповіли про європейську країну, яка пропонує яскраві пляжні курорти, смачну кухню та красиву архітектуру за доступними цінами. І це – Кіпр.

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Чому варто спланувати подорож на Кіпр?

Один з найкращих курортів Кіпру – Айя-Напа і саме його радять відвідати експерти. Пляжний сезон тут триває довше, ніж на інших європейських курортах – з травня до кінця жовтня. Через це попит розподіляється рівномірно по всіх місяцях і робить ціни доступнішими, ніж на Ібіці, Міконосі чи Ніцці.

Номер у 4-зірковому готелі Nissi Beach Resort, який розташований прямо на райському пляжі Ніссі, коштує від 220 доларів за ніч. 5-зірковий курорт Atlantic Aeneas з найбільшими в Європі басейнами у формі лагуни у пік сезону коштує 250 доларів. Зауважимо, що на грецькому острові Санторіні вілли за ніч коштують в районі 800 євро. Бюджетні мандрівники можуть обрати гостьовий будинок недалеко від пляжу, ціни за які стартують від 50 доларів за ніч.

Ціни в закладах також приємно здивують. Популярна грецька м'ясна страва сувлакі коштує близько 12 євро, свіжі морепродукти – 20 євро, кіпрське вино – 5 євро.

Чи не найбільша перевага Айя-Напи – у місцевих пляжах. Тут замість дрібної гальки, як це є у Хорватії та інших курортах, є білий пісок, як на Карибах. Айя-Напа підійде і для сімей з дітьми, і для молоді, яка хоче проводити час на вечірках, і для туристів, які прагнуть відкрити для себе стародавню архітектуру.

Білосніжні пляжи Айя-Напи: дивіться відео @kkeerstiin

Зверніть увагу! За даними звіту Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, Кіпр є країною з найчистішими пляжами і морем.

Що подивитися в районі Айя-Напи?

Гробниці Макронісос – деякі гробниці старші за єгипетські піраміди.

Музей "Таласса" – тут можна дізнатися морську історію Кіпру і побачити реконструкцію давньогрецького торгового корабля.

Національний парк Мис Греко – тут є красиві бірюзові бухти, пішохідні стежки, оглядові майданчики на скелях тощо.

Протарас – це сусіднє місто, в якому є красива церква з синім куполом, яка нагадує будинки на Санторіні.

Монастир Айя-Напа – одна з найважливіших стародавніх пам'яток Кіпру.



Монастир Айя-Напа / Фото Alan Coomer

Айя-Напа – не єдиний популярний курорт Кіпру. Туристи також можуть розглянути Ларнаку, Пафос та Лімасол. Тим, що шукають унікальних вражень, варто завітати у Нікосію – єдину розділену столицю у Європі. Тут можна одночасно побувати в Греції та у Туреччині, але доведеться показати паспорт.