Відмінністю Кіпру від островів Капрі чи Майорки є відсутність показної розкоші та масового туризму, пише Travel Off Path. Та навіть це не зупиняє європейських та американських туристів навідатися в країну, яка здатна багато чим здивувати.

Чим Кіпр може здивувати?

Формально Кіпр є державою Європейського Союзу, але географічно він ближчий до Близького Сходу. Через море – Туреччина, Ліван, Ізраїль. Через таке розташування тут органічно поєдналися східні мотиви та європейський уклад життя.

Основним населенням острова є греки-кіпріоти, тому грецька є головною мовою, а от на півночі переважає турецька. Та для туристів – це не проблема, бо англійська звучить всюди. Валюта – євро. Для туристів з Європи серйозною перевагою стане очікуваний вступ Кіпру до Шенгенської зони у 2026 році.

Кіпр вважається найсонячнішим куточком Європи, бо тут на рік – 300 ясних днів. Зима на острові нагадує м’яку весну. Навесні можна активно їздити та гуляти, влітку – досить спекотно, а осінь вважається "золотим сезоном" через тепле море та комфортну температуру. Саме завдяки цьому туристичний сезон на острові значно довший за інші середземноморські країни.

Дуже динамічно розвивається життя на острові Пафос. Цей курорт викликає у туристів значний інтерес завдяки спокійній атмосфері й доступним цінам на житло. Серед мальовничих місць – Блакитна лагуна, скеля Афродіти, терми Адоніса. Тут легко можна поєднати пляжний відпочинок з культурним відкриттям.

Айя-Напа підходить для любителів нічного життя та вечірок біля моря. А от Ларнака вже підходить для сімейного відпочинку та спокійних прогулянок уздовж узбережжя. Лімасол приваблює сучасною забудовою.

Столиця Кіпру – Нікосія – єдина розділена столиця Європи. Місто поділене між грецькою та турецькою частинами. Життя тут спокійне, а туристи мають шанс побачити поруч два світи.

На півночі острова мандрівники можуть відкрити для себе готичний монастир у Беллапаїсі, замки хрестоносців, дикі пляжі Карпаза. Цей регіон обирають ті мандрівники, які хочуть віднайти нові маршрути.

Інвестиції в острів, міжнародна увага та перспективи Шенгену вже почали формувати новий образ острова – сучасний, відкритий та привабливий. Саме тому Кіпр має всі шанси стати головним середземноморським відкриттям 2025 року.

Куди поїхати в Єгипті?

Ель-Аламейн – новий курорт на півночі Єгипту, що нагадує Дубай і приваблює туристів своїми мальовничими пляжами та меншою спекою, зазначив туристичний гід @yuriitonn. Курорт розташований поруч з Александрією та Каїром, що дозволяє поєднати відпочинок на Середземному морі з культурними дослідженнями.

