Эксперты Travel Off Path рассказали о европейской стране, которая предлагает яркие пляжные курорты, вкусную кухню и красивую архитектуру по доступным ценам. И это – Кипр.

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Почему стоит спланировать поездку на Кипр?

Один из лучших курортов Кипра – Айя-Напа, и именно его советуют посетить эксперты. Пляжный сезон здесь длится дольше, чем на других европейских курортах – с мая до конца октября. Из-за этого спрос распределяется равномерно по всем месяцам и делает цены более доступными, чем на Ибице, Миконосе или в Ницце.

Номер в 4-звездочном отеле Nissi Beach Resort, расположенном прямо на райском пляже Нисси, стоит от 220 долларов за ночь. 5-звездочный курорт Atlantic Aeneas с крупнейшими в Европе бассейнами в форме лагуны в пик сезона стоит 250 долларов. Отметим, что на греческом острове Санторини виллы за ночь стоят около 800 евро. Бюджетные путешественники могут выбрать гостевой дом недалеко от пляжа, цены на который начинаются от 50 долларов за ночь.

Цены в заведениях также приятно удивят. Популярное греческое мясное блюдо сувлаки стоит около 12 евро, свежие морепродукты – 20 евро, кипрское вино – 5 евро.

Пожалуй, самое большое преимущество Айя-Напы – в местных пляжах. Здесь вместо мелкой гальки, как это бывает в Хорватии и на других курортах, есть белый песок, как на Карибах. Айя-Напа подойдет и для семей с детьми, и для молодежи, которая хочет проводить время на вечеринках, и для туристов, стремящихся открыть для себя древнюю архитектуру.

Белоснежные пляжи Айя-Напы: смотрите видео @kkeerstiin

Обратите внимание! Согласно отчету Европейского агентства по охране окружающей среды, Кипр является страной с самыми чистыми пляжами и морем.

Что посмотреть в районе Айя-Напы?

Гробницы Макронисос – некоторые гробницы старше египетских пирамид.

Музей "Таласса" – здесь можно узнать морскую историю Кипра и увидеть реконструкцию древнегреческого торгового корабля.

Национальный парк Мыс Греко – здесь есть красивые бирюзовые бухты, пешеходные тропы, смотровые площадки на скалах и т. д.

Протарас – это соседний город, в котором есть красивая церковь с синим куполом, напоминающая дома на Санторини.

Монастырь Айя-Напа – одна из важнейших древних достопримечательностей Кипра.



Монастырь Айя-Напа / Фото Alan Coomer

Айя-Напа – не единственный популярный курорт Кипра. Туристы также могут рассмотреть Ларнаку, Пафос и Лимасол. Тем, кто ищет уникальных впечатлений, стоит посетить Никосию – единственную разделенную столицу в Европе. Здесь можно одновременно побывать в Греции и в Турции, но придется предъявить паспорт.