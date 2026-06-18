Крит – это самый большой остров Греции, который считается одним из лучших направлений для отдыха в Средиземноморье. Туристический путеводитель Lonely Planet рассказал о местах, которые здесь стоит посетить туристам.

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Куда пойти на Крите?

Ханья. Это второй по величине город острова, который славится достопримечательностями османского и венецианского периодов. После прогулки по атмосферным узким улочкам стоит заглянуть в один из местных ресторанов – здесь готовят очень вкусные блюда, поскольку большинство продуктов производят на местных фермах. Ханью даже называют кулинарной столицей Крита.

Оживленная Ханья / Фото trabantos, Shutterstock

Бали. Не нужно лететь через полмира в Индонезию, чтобы поплавать на пляжах Бали – на Крите есть свое Бали. Это небольшой курортный поселок с живописными бухтами. Пляж Ливади прекрасно подойдет для молодежи, ведь вдоль него расположены ночные клубы и кафе. Варкотопо оценят пары, которые ищут спокойного и романтического отдыха. Для семей с детьми подойдет пляж Каравостаси – здесь море самое спокойное.

Один из пляжей в поселке Бали / Фото Bogdan Cotarcea

Обратите внимание! Ранее мы делились советами, которые помогут туристам сэкономить деньги на Крите. Во-первых, бюджетное жилье стоит искать чуть дальше от пляжа. Чем ближе к морю – тем дороже будет проживание. Кроме того, на Крите очень развит и удобен общественный транспорт. Автобусы с кондиционерами и бесплатным Wi-Fi связывают все важные места острова, поэтому можно не переплачивать за аренду автомобиля.

Кносс. От этого древнего города-государства сегодня остался Кноссский дворец, который является самой яркой достопримечательностью эгейской культуры. Именно этот дворец связан с легендой о царе Миносе, лабиринте и Минотавре. 4000 лет назад Кносс был центром минойской цивилизации, а сегодня это архитектурно-археологический памятник.

Летом на территории может быть много туристов, поэтому дворец лучше посещать не в пик сезона.

Кноссский дворец / Фото Július Jančo

Ираклион. Столица Крита – один из крупнейших городов всей Греции. Но помимо большого количества культурных достопримечательностей, он славится ещё и своими винодельнями. К югу от Ираклиона холмы покрыты виноградниками, дегустационными залами и производственными предприятиями. Туристы могут забронировать винный тур по региону или же отправиться в самостоятельную поездку. Одни из самых популярных виноделен, которые обязательно стоит посетить, – Бутари и Минос-Милиаракис в деревне Пеза.

Город Ираклион на острове Крит / Фото Depositphotos

Ущелье Самария. Это самый длинный каньон Европы, протяженностью 16 километров. Маршрут начинается в высокогорной деревне Омалос и заканчивается в прибрежной Агия Румели, где после долгой прогулки можно искупаться в море. Каньон доступен для туристов с мая по октябрь, но лучше всего ехать сюда в начале осени, когда солнце уже не такое палящее.

Ущелье Самария – геологическое чудо Европы / Фото Depositphotos

Крит – это тот остров, который не надоедает. Здесь никогда не бывает скучно или неинтересно. Достаточно лишь выйти за пределы отеля.