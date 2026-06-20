Издание Daily Mail рассказало, где летом любят отдыхать знаменитости. Интересно, что очень многие из них выбирают именно европейские курорты.

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Где греются на солнышке мировые знаменитости?

Дочь известного боксёра Тайсона Фьюри Венесуэла провела медовый месяц в испанской Марбелье на побережье Коста-дель-Соль. Отдых на этом элитном курорте новоиспеченной паре подарили родители невесты, и обошелся он примерно в 30 тысяч фунтов стерлингов, что в гривнах составляет более 1,7 миллиона.

Супруги жили в четырёхзвёздочном отеле с системой "всё включено" Iberostar Selection Marbella Coral Beach, который считается одним из лучших в Испании.

Марбелья – самый элитный курорт Испании / Фото Depositphotos

Звездная семья Бекхэмов тоже часто отправляется на яхте в Испанию, но на остров Ибица. Здесь видели и Викторию с Дэвидом, которые красовались на яхте, и их сына Ромео, который отдыхал вместе с девушкой.

Одно из любимых мест отдыха певицы Дуа Липы – Италия. Здесь она провела прошлогодний отпуск вместе со своим бойфрендом – актёром Каллумом Тернером. Влюбленные настолько любят Италию, что в мае этого года даже поженились на острове Сицилия и отправились в медовый месяц по побережью Италии. Молодоженов видели в Таормине и на Амальфитанском побережье. Пара гуляла, держась за руки, и наслаждалась окружающей красотой.



Дуа Липа в Италии / Фото из Instagram певицы

Британская королевская семья часто отдыхает на частном острове Мюстик в Сент-Винсенте и Гренадинах. Именно сюда принц Уильям и Кейт Миддлтон уезжают, чтобы провести спокойное лето на пляже вдали от папарацци. Кстати, на этом острове также видели модель Кейт Мосс.

Французский курорт Сен-Тропе – это настоящий магнит для мировых знаменитостей. Здесь не раз видели Джорджа и Амаль Клуни, Леонарда Ди Каприо, Бейонсе, Джей Зи и Наоми Кэмпбелл.

Звезды Голливуда часто отдыхают в солнечном Сен-Тропе / Фото Depositphotos

Почему знаменитости любят отдыхать в Сен-Тропе?

Звёзды не просто так выбирают Сен-Тропе во Франции для летнего отпуска. Прежде всего для них важна приватность в рамках публичности. Здесь легко быть "среди людей", но в то же время оставаться незамеченным: частные виллы, яхты, закрытые пляжные клубы и рестораны, куда невозможно просто зайти с улицы. Для звезд это идеальный баланс – они как будто в центре светской жизни, но без лишних камер.

Вторая причина – атмосфера старинного европейского курорта, сочетающаяся с современной роскошью. Сен-Тропе сохранил свой характер рыбацкого городка, но при этом перешел на значительно более высокий уровень сервиса. Кроме того, Сен-Тропе – это уже традиция. Здесь в своё время отдыхала Брижит Бардо, и здесь сейчас хотят отдыхать современные звёзды.