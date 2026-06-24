Учитывая самые красивые места для отдыха в 2026 году, издание In Journal собрало предложения по нескольким европейским направлениям, которые идеально подойдут для путешествия с подругами.

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Куда поехать на отдых с друзьями?

Барселона

Первое место в списке занимает великолепная и несравненная Барселона. Здесь красивые песчаные пляжи, вкусная кухня и впечатляющая ночная жизнь. Днём здесь можно купаться в море и загорать на городском пляже Плайя-де-ла-Барселонета, а вечером эффектно нарядиться в летние платья, чтобы выпить сангрию и отведать тапас.

Туристам в Барселоне рекомендуют посетить парк Гуэль и самую известную улицу Ла Рамбла. Также стоит заглянуть на большой рынок под открытым небом Ла Бокерия, чтобы выбрать свежие фрукты и морепродукты на ужин.

По желанию можно посетить соседние курорты Коста-Бравы, такие как Тосса-де-Мар, Бланес и Льорет-де-Мар.

Миконос

Это один из самых известных греческих островов, занимающий второе место по узнаваемости после Санторини. Девушки обожают это место за непринужденную атмосферу, чистые пляжи, музыку, рестораны и множество развлечений для тех, кто любит активно отдыхать.

В июле и августе на Миконосе очень много людей, поэтому для лучших впечатлений сюда рекомендуют приезжать в сентябре. Даже в начале осени здесь все еще тепло и комфортно для отдыха.

Тем, кто любит ходить на вечеринки, рекомендуют посетить пляжи Алемагу и Скорпиос, где известные диджеи играют свои сеты. Чтобы открыть для себя новые впечатления, стоит поужинать в ресторане Spilia, расположенном в пещере, уходящей в море.

Хвар

Остров Хвар в Хорватии — один из лучших вариантов для девичьего отдыха. Здесь множество прекрасных бухт, вкусная кухня, вина и насыщенная ночная жизнь.

На пляже Дубовица можно пролежать целый день, а на следующий день отправиться на лавандовые поля. В одном из ресторанов Хвара рекомендуют попробовать грегату — блюдо из рыбы и картофеля.

А ещё здесь стоит забронировать экскурсию на лодке к Адским островам, чтобы насладиться безупречными пляжами и укромными бухтами.