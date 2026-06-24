Туристична агентка Ірина, яка веде свій тікток-блог @ira_hottout3, розповіла про справді якісні готелі на Мальдівах і ті, куди їхати точно не варто.

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Що треба знати про готелі на Мальдівах?

Туристична агентка назвала ті готелі, які вона точно не рекомендує бронювати. У списку опинилися Kaani Reef Resort 3*, Medhufushi Island 4*, Malahini Kuda Bandos 4* і навіть п'ятизірковий Pullman Maldives. Ці готелі – точно не про той розкішний відпочинок на Мальдівах, якого всі очікують. Їх краще уникати, аби не витратити гроші в нікуди.

Водночас готель Kuredu Island 4* – непоганий, але треба бути готовим до того, що номери у ньому вже доволі старі.

Ті туристи, для яких важливий сучасний естетичний інтер'єр, можуть обрати готель Jawakara Island. Його відкрили лише у 2023 році, тож тут усе ще новеньке. Нині готель є одним з найпопулярніших серед українських туристів, які летять на Мальдіви. Він розташований на двох островах і має красивий кораловий риф та гарні пляжі.

Ще один чудовий варіант – Villa Park 5*. За концепцією він нагадує дорогі турецькі готелі – тут високий рівень сервісу, багато зелені на території та мальовнича берегова лінія. Водночас готель Lily Beach 5* пропонує вдале співвідношення ціни та якості – тут смачне харчування і красиві пляжі.

У список рекомендованих турагенткою готелів також потрапили Meeru Island 4*, Reethi Faru 5*, Sun Siyam Olhuveli 4*, Сora Cora 5* і Ayada 5*. Бронюючи ці готелі туристи можуть не переживати, адже неприємних несподіванок тут не буде.

Турагентка порадила готелі на Мальдівах: відео

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А які готелі варто обрати у Чорногорії?

Інша турагентка, яка тільки-но повернулася з рекламного туру Чорногорією, заявила, що геть розчарована готелями у цій країні. Мовляв, більшість варіантів дуже старі і неякісні. Однак вона назвала три готелі, які пропонують дійсно якісний та естетичний відпочинок. Мовиться про Vile Oliva 4* у Петроваці, а також Sea Star 5* і Tara Hotel 4* у Бечичі.