Венгрия признала украинские паспорта вакцинации: с тех пор будут действовать новые правила

10 июня 2021 , 18:45
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твитер Дмитрия Кулеби

Правительство Украины и Венгрии взаимно признали свидетельства о вакцинации. Это позволяет украинским туристам путешествовать в соседнюю страну без дополнительных ПЦР-тестов.

Дмитрий Кулеба отметил, что Венгрия является первой среди всех европейских государств, которые признали украинские свидетельства вакцинации. Уже с 11 июня украинцы смогут пересечь границу при условии полного комплекса прививок от COVID-19.

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Венгрия признала украинский паспорт вакцинации

Глава Министерства иностранных дел Украины поздравил венгерского коллегу Петера Сийярто с воплощением этого решения.

Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полном вакцинацию,
– написал глава МИД.

Признание этих свидетельств означает, что пересечь границу с Венгрией смогут все украинцы, которые прививались сертифицированными вакцинами. То есть включая индийской Covishield и китайской CoronaVac.

Обратите внимание! Свидетельство можно получить только после второй прививки и исключительно в бумажной форме. Это можно сделать в любом медицинском учреждении и у семейного врача, которые подключены к электронной системе здравоохранения.

Какие еще страны готовы принять украинский со свидетельствами о вакцинации

  • 3 июня правительство Украины и Грузии предварительно договорился о взаимном признании свидетельств о вакцинации. Однако точную дату подписания соответствующего соглашения и с тех пор она будет действовать еще не известно.
  • С 14 июня с сертификатом можно пересечь границу с Грецией, если с момента второй дозы прошло не менее 14 дней.
  • Аналогичные Греции требования выдвинула и Турция и Болгария.
Автор: Вікторія Андрєєва