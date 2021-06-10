Венгрия признала украинские паспорта вакцинации: с тех пор будут действовать новые правила

Правительство Украины и Венгрии взаимно признали свидетельства о вакцинации. Это позволяет украинским туристам путешествовать в соседнюю страну без дополнительных ПЦР-тестов.

Дмитрий Кулеба отметил, что Венгрия является первой среди всех европейских государств, которые признали украинские свидетельства вакцинации. Уже с 11 июня украинцы смогут пересечь границу при условии полного комплекса прививок от COVID-19.

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Венгрия признала украинский паспорт вакцинации

Глава Министерства иностранных дел Украины поздравил венгерского коллегу Петера Сийярто с воплощением этого решения.

Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полном вакцинацию,

– написал глава МИД.

Признание этих свидетельств означает, что пересечь границу с Венгрией смогут все украинцы, которые прививались сертифицированными вакцинами. То есть включая индийской Covishield и китайской CoronaVac.

Какие еще страны готовы принять украинский со свидетельствами о вакцинации

3 июня правительство Украины и Грузии предварительно договорился о взаимном признании свидетельств о вакцинации. Однако точную дату подписания соответствующего соглашения и с тех пор она будет действовать еще не известно.

С 14 июня с сертификатом можно пересечь границу с Грецией, если с момента второй дозы прошло не менее 14 дней.

Аналогичные Греции требования выдвинула и Турция и Болгария.