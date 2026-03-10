Харьковчанка Полина, которая живет в Валенсии и ведет свой блог в тиктоке под ником @mrs.faustova, рассказала, как сама едва не стала жертвой карманника.

Как украинку едва не ограбили в Валенсии?

Полина всегда считала, что Валенсия – безопасный город, однако в последнее время ее мнение начало меняться. Недавно она сама едва не остались без телефона прямо в центре города. Девушка гуляла по улице, как вдруг в нее врезался парень на велосипеде. Он был в маске и очках, поэтому лицо украинка не разглядела. Юноша начал суетиться, извиняться и якобы проверять, все ли в порядке с девушкой.

Телефон Полины лежал в кармане, но она еще дополнительно держала его рукой. В один момент девушка почувствовала, как парень пытается его вытащить. Когда он осознал, что его жертва все понимает и держит телефон, то немедленно скрылся с места происшествия. Девушка же осталась стоять в полном шоке.

Позже украинка выяснила, что вор выглядывал ее из-за угла и видел, как она положила телефон в карман. Вот только он не знал, что Полина очень осмотрительна и даже в кармане держит телефон в руке.

По словам девушки, такие истории с карманными ограблениями участились в Валенсии. Схема, когда в жертву "случайно" врезается вор, очень распространена. Одну девушку так обокрали в магазине Zara – на нее наткнулся человек, с большим количеством одежды в руках, и украл вещи из сумочки.

Более того, телефон могут украсть даже просто из рук, когда человек разговаривает по нему. После того вор быстро запрыгивает в автомобиль и убегает.

Для меня это просто шок. Раньше я говорила, что в Валенсии безопасно. Но здесь могут украсть вещи на пляже, если вы их оставите без присмотра, выбить стекло машины, чтобы украсть что-то. Таких историй сейчас очень много, хотя раньше их не было. Теперь я не могу сказать, что Валенсия безопасна, потому что сама едва не лишилась своего телефона,

– объяснила Полина.

Украинка рассказала о карманниках в Валенсии: видео

Как туристам избежать ограблений в Европе?

Ресурс Rick steves Europe советует носить пояс для денег в путешествиях. Это небольшой мешочек на эластичном ремешке, который застегивается на талии. Кроме того, не стоит носить с собой большую сумму наличных – лучше оставить в отеле.

То же касается ноутбука – ему будет безопаснее в гостиничном сейфе, чем в сумке где-то в центре Валенсии.

Когда вы садитесь пообедать в заведении, перевяжите сумку вокруг себя или ножки кресла – так вор не сможет быстро ее украсть.

Никогда не кладите ценные вещи на столике в ресторане.

Подумайте о возможности застраховать от кражи дорогую технику – ноутбук, телефон, фотоаппарат и тому подобное.

