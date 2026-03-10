Харків'янка Поліна, яка живе у Валенсії і веде свій блог у тіктоці під ніком @mrs.faustova, розповіла, як сама ледь не стала жертвою кишенькового злодія.

Як українку ледь не пограбували у Валенсії?

Поліна завжди вважала, що Валенсія – безпечне місто, однак останнім часом її думка почала змінюватися. Нещодавно вона сама ледь не залишилися без телефона просто в центрі міста. Дівчина гуляла вулицею, як раптом у неї врізався хлопець на велосипеді. Він був у масці та окулярах, тож обличчя українка не розгледіла. Юнак почав метушитися, перепрошувати і нібито перевіряти, чи все гаразд з дівчиною.

Телефон Поліни лежав у кишені, але вона ще додатково тримала його рукою. В один момент дівчина відчула, як хлопець намагається його витягти. Коли він усвідомив, що його жертва все розуміє і тримає телефон, то негайно втік з місця події. Дівчина ж залишилася стояти в повному шоку.

Пізніше українка з'ясувала, що злодій виглядав її з-за рогу і бачив, як вона поклала телефон у кишеню. От тільки він не знав, що Поліна дуже обачна і навіть в кишені тримає телефон у руці.

За словами дівчини, такі історії з кишеньковими пограбуваннями почастішали у Валенсії. Схема, коли у жертву "випадково" врізається злодій, дуже поширена. Одну дівчину так обікрали у магазині Zara – на неї наштовхнулася людина, з великою кількістю одягу у руках, і поцупила речі з сумочки.

Ба більше, телефон можуть вкрасти навіть просто з рук, коли людина розмовляє по ньому. Після того крадій швидко застрибує в автомобіль і втікає.

Для мене це просто шок. Раніше я казала, що у Валенсії безпечно. Але тут можуть вкрасти речі на пляжі, якщо ви їх залишите без нагляду, вибити скло машини, щоб вкрасти щось. Таких історій зараз дуже багато, хоча раніше їх не було. Тепер я не можу сказати, що Валенсія безпечна, бо сама ледь не лишилася свого телефона,

– пояснила Поліна.

Як туристам уникнути пограбувань у Європі?

Ресурс Rick steves Europe радить носити пояс для грошей у подорожах. Це невеличкий мішечок на еластичному ремінці, який застібається на талії. Крім того, не варто носити з собою велику суму готівки – краще залишити в готелі.

Те саме стосується ноутбука – йому буде безпечніше у готельному сейфі, аніж у сумці десь в центрі Валенсії.

Коли ви сідаєте пообідати в закладі, перев'яжіть сумку довкола себе або ніжки крісла – так злодій не зможе швидко її поцупити.

Ніколи не кладіть цінні речі на столику у ресторані.

Подумайте про можливість застрахувати від крадіжки дорогу техніку – ноутбук, телефон, фотоапарат тощо.

