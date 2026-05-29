Як почалося становлення цього бізнесу, що приносить мільйонні прибутки, і в якому він стані зараз? 24 Канал розповість про це докладніше.

Каппадокія у Туреччині: як народився комерційний туризм на повітряних кулях?

Усе почалося у 1984 році. Турецька компанія Raks, яка виготовляла аудіокасети, пішла на хитрий трюк у маркетингу і запустила над скелями перший рекламний аеростат. Звісно, ці польоти проходили без пасажирів – та вони настільки вразили місцевих, що вже за кілька років Турецька авіаційна асоціація придбала першу комерційну кулю та навіть почала підготовку пілотів.

У 1988 році Малколм Форбс, власник журналу Forbes, злетів над Каппадокією у рамках Турецько-американського проєкту дружби. Але прорив відбувся восени 1990 – французька компанія Bombard Society організувала польоти для американців, а пілотом став швед Ларс-Ерік Мьоре. От він і здійснив перший офіційний туристичний політ у регіоні, довівши остаточно, що унікальний ландшафт ідеально підходить для цього бізнесу.

Ларс-Ерік виявився чоловіком із клепкою, долучив партнерку – англійську пілотесу Кейлі Кіднер, і спільно з тією у 1991 році заснував фірму Kapadokya Balloons. Спочатку вона скромно обслуговувала лише гостей місцевого готелю Robinson Club, а сьогодні це один із найбільших операторів регіону, який перетворив Каппадокію на світову столицю повітряних куль. Ось так з одного аеростата та з залученням ентузіазму сформувалася основа для майбутньої багатомільйонної індустрії.

Як масовість польотів несподівано стала головною принадою для мандрівників?

У 1990-х роках небо належало лише кільком кулям. Засновники компанії особисто керували польотами, влаштовуючи для туристів справжній повітряний балет та майстерно маневруючи між скелями. Та згодом розвага стала масовою, і це змінило все обличчя туризму у Туреччині.

Сьогодні Каппадокія є беззаперечною столицею повітроплавання. Щороку понад 500 тисяч туристів підіймаються у небо, а вартість квитка коливається від 200 до 650 доларів. Там працюють під три десятки ліцензованих компаній, наразі 27, із парком у чверть тисячі куль.

Для безпеки турецька влада обмежує одночасний зліт до приблизно 150 аеростатів на день, та їх достатньо, щоб сформувати величезний різноколірний рій у небі. Він і створює той самий магічний краєвид, заради якого сюди їдуть з усього світу.

Масовість польотів перетворилася на головний магніт – через простий психологічний і візуальний феномен, коли туристам стало цікавіше дивитися ще й на інші кулі в небі, ніж тільки на скелі під ногами. А ще повітряні кулі здійснили справжню революцію у бренді Туреччини, повністю змінивши її сприйняття на світовій мапі туризму як лише країни морського відпочинку.

Додамо, що польоти відбуваються до 250 днів на рік, і завжди дарують гостям незабутні емоції. У всі ці дні щоранку понад 3000 людей дивляться на світанок із висоти пташиного польоту – там, де мільйони років тому гриміли вулкани.

Що варто знати про саму Каппадокію?

Каппадокія розташована у центральній Анатолії на плато у понад 1000 метрів заввишки над рівнем моря. Її унікальний рельєф формувався мільйони років – виверження вулканів засипали все товстими шарами попелу, що тверднув у туф, потім зверху ерозія зносила м'яку породу, залишаючи конічні стовпи з базальтовими шапками, сьогодні відомі як "казкові димарі" або Peri Bacaları.

Національний парк Гьореме та скельні пам'ятки Каппадокії мають статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А ще там є підземні міста Деринкую і Каймаклі, що занурюються на 60 – 85 метрів і містять житлові квартали, каплиці, комори та витончені вентиляційні системи. У долині ж між X і XIII сторіччями візантійські чернечі громади вирубали понад 30 скельних церков і каплиць з яскравими фресками.

Як підготуватися до польоту на повітряній кулі в Каппадокії?

Досвідчені мандрівники радять у Каппадокії готуватися до раннього підйому близько 03:30 ранку та можливих додаткових витрат. Зокрема, українська блогерка, яка випробувала цей атракціон, розповіла, що за місце біля краю кошика доводиться доплачувати окремо, а сам політ на повітряній кулі у Каппадокії обійшовся їй у 120 доларів.

Водночас варто враховувати примхи погоди – через сильний вітер старти часто скасовують, що провокує різке зростання цін у наступні дні. Інша вітчизняна гідеса розкрила неприємну правду про повітряні кулі, зазначивши, що пообідні польоти скасовують найчастіше, а вартість екскурсії в період ажіотажу може підскочити до 380 доларів.