Как началось становление этого бизнеса, что приносит миллионные прибыли, и в каком он состоянии сейчас? 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Смотрите также Этот город раскинулся сразу на 2 континентах и уже тысячи лет поражает путешественников

Каппадокия в Турции: как родился коммерческий туризм на воздушных шарах?

Все началось в 1984 году. Турецкая компания Raks, которая производила аудиокассеты, пошла на хитрый трюк в маркетинге и запустила над скалами первый рекламный аэростат. Конечно, эти полеты проходили без пассажиров – но они настолько поразили местных, что уже через несколько лет Турецкая авиационная ассоциация приобрела первый коммерческий шар и даже начала подготовку пилотов.

В 1988 году Малколм Форбс, владелец журнала Forbes, взлетел над Каппадокией в рамках Турецко-американского проекта дружбы. Но прорыв произошел осенью 1990 – французская компания Bombard Society организовала полеты для американцев, а пилотом стал швед Ларс-Эрик Мьоре. Вот он и совершил первый официальный туристический полет в регионе, доказав окончательно, что уникальный ландшафт идеально подходит для этого бизнеса.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Ларс-Эрик оказался человеком смышленым, привлек партнершу – английского пилота Кейли Киднер, и совместно с той в 1991 году основал фирму Kapadokya Balloons. Сначала она скромно обслуживала только гостей местного отеля Robinson Club, а сегодня это один из крупнейших операторов региона, который превратил Каппадокию в мировую столицу воздушных шаров. Вот так из одного аэростата и с привлечением энтузиазма сформировалась основа для будущей многомиллионной индустрии.

Интересные факты о Каппадокии и воздушных шарах: смотрите видео ETM_Pole

Как массовость полетов неожиданно стала главной приманкой для путешественников?

В 1990-х годах небо принадлежало лишь нескольким шарам. Основатели компании лично руководили полетами, устраивая для туристов настоящий воздушный балет и мастерски маневрируя между скалами. Но впоследствии развлечение стало массовым, и это изменило все лицо туризма в Турции.

Сегодня Каппадокия является безоговорочной столицей воздухоплавания. Ежегодно более 500 тысяч туристов поднимаются в небо, а стоимость билета колеблется от 200 до 650 долларов. Там работают три десятка лицензированных компаний, пока что 27, с парком в четверть тысячи шаров.

Для безопасности турецкие власти ограничивают одновременный взлет до примерно 150 аэростатов в день, но их достаточно, чтобы сформировать огромный разноцветный рой в небе. Он и создает тот самый магический пейзаж, ради которого сюда едут со всего мира.

Массовость полетов превратилась в главный магнит – из-за простого психологического и визуального феномена, когда туристам стало интереснее смотреть еще и на другие шары в небе, чем только на скалы под ногами. А еще воздушные шары совершили настоящую революцию в бренде Турции, полностью изменив ее восприятие на мировой карте туризма как только страны морского отдыха.

Туристы полетали на воздушных шарах в Каппадокии и показали, как все происходит: смотрите видео AniaGregADVENTURES

Добавим, что полеты происходят до 250 дней в году, и всегда дарят гостям незабываемые эмоции. Во все эти дни каждое утро более 3000 человек смотрят на рассвет с высоты птичьего полета – там, где миллионы лет назад гремели вулканы.

Что стоит знать о самой Каппадокии?

Каппадокия расположена в центральной Анатолии на плато в более 1000 метров высотой над уровнем моря. Ее уникальный рельеф формировался миллионы лет – извержения вулканов засыпали все толстыми слоями пепла, который затвердевал в туф, затем сверху эрозия сносила мягкую породу, оставляя конические столбы с базальтовыми шапками, сегодня известные как "сказочные дымоходы" или Peri Bacaları.

Национальный парк Гереме и скальные памятники Каппадокии обладают статусом объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. А еще там есть подземные города Деринкую и Каймакли, погружающиеся на 60 – 85 метров и вмещающие жилые кварталы, часовни, кладовые и изящные вентиляционные системы. В долине же между X и XIII веками византийские монашеские общины вырубили более 30 скальных церквей и часовен с яркими фресками.

А вот и перечень лучших мест, которые стоит посетить в Каппадокии: смотрите видео Cappadociapage

Как подготовиться к полету на воздушном шаре в Каппадокии?

Опытные путешественники советуют в Каппадокии готовиться к раннему подъему около 03:30 утра и возможным дополнительным расходам. В частности, украинский блогер, которая испытала этот аттракцион, рассказала, что за место у края корзины приходится доплачивать отдельно, а сам полет на воздушном шаре в Каппадокии обошелся ей в 120 долларов.

В то же время стоит учитывать капризы погоды – из-за сильного ветра старты часто отменяют, что провоцирует резкий рост цен в последующие дни. Другая отечественый гид раскрыла неприятную правду о воздушных шарах, отметив, что послеобеденные полеты отменяют чаще всего, а стоимость экскурсии в период ажиотажа может подскочить до 380 долларов.