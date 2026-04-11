Это не столица Турции, но в свое время город был столицей аж четырех великих империй, и это далеко не все интересное о Стамбуле. Со ссылкой на rusticpathways.com расскажем об этом подробнее.

Стамбул – город трех имен, двух континентов и тысяч лет истории: что интересно о нем знать?

Между европейским и азиатским Стамбулом – всего несколько километров воды. Ежедневно миллионы людей преодолевают их на паромах, мостами и сквозь тоннели, переезжая из одной части мира в другую просто по пути на работу или на шопинг.

Город носил по меньшей мере три официальных названия в истории – Византий, Константинополь и Стамбул. На протяжении тысячелетий он был столицей четырех великих империй – Римской, Византийской, Латинской и Османской. Конечно, каждая оставила в городе свой след.

А сегодня Стамбул является крупнейшим городом Турции с населением более 15 миллионов человек (однако столицей страны является Анкара) и несметного количества котов, за что и получил неофициальное прозвище кошачьей столицы мира. Интересно, что его построили, как пишет propertyturkey.com, на 7 холмах – как Рим.

Почему Стамбул не похож ни на один другой город в мире: смотрите видео uzolimanko

География Стамбула уникальна даже в деталях. Пролив Босфор, делящий город, соединяет Черное море с Мраморным и технически является границей между Европой и Азией. Город стоит в сейсмически активной зоне, то есть Стамбул всегда под риском мощного землетрясения. Но несмотря на это он принимает буквально десятки миллионов туристов ежегодно.

Менее туристическая, пожалуй, азиатская часть – Кадикьой и Ускюдар. Она гораздо тише и аутентичнее переполненного Султанахмета. Здесь живые базары и неспешные кафе легко соседствуют с современными небоскребами, отражающимися в Босфоре. Собственно, отсюда местные и советуют начинать знакомство с городом.

Европейская часть – сердце туристического Стамбула, там сосредоточены главные достопримечательности города. Это собор Святой Софии, Голубая мечеть, подземная цистерна Еребатан, дворец Топкапы, железнодорожный вокзал Сиркеджи, пешеходная набережная Галатапот и многое, даже очень многое другое.

