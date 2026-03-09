Догадывались ли вы, что в некоторых настоящих замках туристы могут остаться на ночь и почувствовать атмосферу тех времен? У Leeds Castle в графстве Кенте это вполне возможно, рассказывает Mirror.

Что будет, если забронировать ночь в английском замке Leeds Castle?

Туристка, которая провела ночь в Leeds Castle в графстве Кент в Англии, рассказала о незабываемом опыте пребывания в бывшем доме Екатерины Арагонской – бывшей королевы Англии. Замок сохранил множество исторических легенд, включая призраков черных собак и женщины в длинном платье, однако ночь в комфортном номере прошла спокойно.

Как выглядит территория замка: смотреть видео

Номер Stable Courtyard предложил гостям вид на озеро, мини-бар с местными деликатесами и роскошную ванну. Также доступны Maiden's Tower, где жили дамские свиты Екатерины Арагонской, коттеджи и лоджии у реки. Ужин в ресторане Castle View открывает захватывающий вид на замок в подсветке, а летняя площадка позволяет любоваться закатом.

Меню предлагает блюда из локальных продуктов, от рыбы и мяса до традиционных пирогов, а местное вино Pinot Noir оставило приятные впечатления. Персонал замка обеспечивает комфорт и подробные экскурсии, позволяя гостям окунуться в историю и атмосферу этого королевского поместья.

Что еще есть интересного на территории?

Локация предлагает гостям не только уникальную возможность переночевать на территории замка, но и множество развлечений для всей семьи. Здесь можно посетить центр хищных птиц, прогуляться пешеходными маршрутами вокруг замка, испытать детские полосы препятствий и приключенческий гольф или отправиться на замковый поезд.

Как выглядит сад Leeds Castle / фото Leeds Castle

Для поклонников истории и природы открыты музейные экспозиции, развлечения в саду, рыцарские шоу, а также специальные сезонные мероприятия и экскурсии. Территория сочетает атмосферу средневековой роскоши с активным отдыхом, делая его идеальным местом для короткого уикенда или семейного путешествия. Все детали о месте можно узнать на официальном сайте.

