Украиноязычный гид Парижа Анастасия Белинская поделилась простыми, но важными советами для туристов в своем инстаграме. Именно они помогут избежать типичных туристических ошибок. Такие мелочи как транспорт или этикет в кафе – могут существенно повлиять на впечатление от поездки.

Что нужно знать туристам о Париже?

Не платите 22 евро за туристический автобус

Вместо дорогого экскурсионного транспорта, можно воспользоваться обычным городским автобусом, который стоит 2,50 евро.

Автобусная линия №69 – это популярный маршрут Парижа, который проходит через центр города от Эйфелевой башни до кладбища Пер-Лазеш, проезжая такие достопримечательности, как Лувр, Нотр-Дам, Бастилию и Музей д'Орсе. Это отличный бюджетный вариант для осмотра достопримечательностей, который работает ежедневно с самого утра до позднего вечера.

Загрузите Citymapper

Это приложение для метро способно сделать поездку значительно легче. Оно показывает где выходить и на какую сторону переходить, и даже в какой вагон сесть.

Не ловите такси на улице

Такси в Париже дорогое. Иногда для туристов может быть даже неприятно дороже. Именно поэтому лучше воспользоваться сервисом Uber в приложении, где сразу видно фиксированную стоимость поездки.

Никогда не садитесь сами за столик

По словам Анастасии, в Париже принято ждать, пока вас пригласят к столику. Поэтому самостоятельно не стоит садиться, даже если вы видите место.

Выбор отеля

Путешественников ждет много хлопот перед путешествием, однако выбор отеля – один из ключевых моментов подготовки. По словам блогера, комфортными для проживания являются четвертый, шестой и седьмой районы города.

Почему Париж 5 лет подряд – самый привлекательный город?

Париж пятый раз подряд возглавил рейтинг из 100 лучших туристических направлений, благодаря развитой туристической инфраструктуре и культурной жизни, пишет Travel + Leisure. В 2025 году французскую столицу посетили более 18 миллионов туристов. Дополнительный интерес у туристов вызвало повторное открытие Собора Парижской Богоматери, которое стало одним из ключевых событий года.

