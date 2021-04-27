Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, подписавший документ со своим турецким коллегой Мехметом Нури Эрсоя. Меморандум был совместной инициативой двух стран.

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Предусматривающие договоренности:

Усиление туристической безопасности, повышения качества туристических услуг и защиты прав туристов

По данным министра, в 2020 году Турцию посетило около 1 миллиона туристов из Украины. Поэтому эти доволености способствовать комфортному пребыванию украинский на территории страны

Ослабление правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран. А с дальнейшим ходом вакцинации со временем рассмотреть возможность введения паспортов вакцинированных

Заимствования турецкого опыта по улучшению стандартов качества, в частности в сфере сертификации гостиниц и повышение сервиса. Также будет поощряться разработка планов сотрудничества между туристическими агентствами государств

Повлияет ли на туристов жесткий локдаун, который вводят в Турции з29 апреля, – читайте в материале.

Какие документы нужны для въезда в Турцию

На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Так, теперь все туристы должны иметь: