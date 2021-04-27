Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який підписав документ зі своїм турецьким колегою Мехметом Нурі Ерсоєм. Меморандум був спільною ініціативою двох країн.

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Що передбачають домовленості:

Посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів

За данимим міністра, у 2020 році Туреччину відвідало близько 1 мільйон туристів з України. Тому ці доволеності сприятимуть комфортному перебуванню українців на території країни

Послаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн. А з подальшим перебігом вакцинації з часом розглянути можливість впровадження паспортів вакцинованих

Запозичення турецького досвіду щодо покращення стандартів якості, зокрема в сфері сертифікації готелів та підвищення сервісу. Також буде заохочуватися розробка планів співпраці між туристичними агенціями держав

Чи вплине на туристів жорсткий локдаун, який вводять у Туреччині з29 квітня, – читайте у матеріалі.

Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину

На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати: