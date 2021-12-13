Туристов на горнолыжный курорт Буковель будут возить автобусные шаттлы: график и цена

Теперь добраться до горнолыжного курорта Буковель будет еще легче. С 13 декабря от железнодорожной станции Татаров – Буковель на курорт и обратно запустили автобусные шаттлы.

Сегодня 68 из 100 пассажиров, прибывших к остановке Татаров – Буковель на поезде № 55 Киев – Рахов, выбрали для трансфера автобусные шаттлы.

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Туристов в Буковель будут возить автобусные шаттлы

Для быстрого и удобного трансфера, время отправления автобусов привязано к расписанию движения железнодорожных рейсов.



Расписание движения автобусных шаттлов / УЗ

Отмечается, что расстояние в 15 километров автобусы преодолевают за 20 минут.

Цена трансфера фиксированная – 50 гривен.



Как выглядят автобусные шаттлы в Буковель / УЗ

Буковель открывает сезон 10 декабря: что нужно знать

Укрзализныця назначила 9 дополнительных поездов на период новогодних праздников, в частности – в "лыжных" направлениях.

Популярный горнолыжный курорт Буковель открыл зимний сезон 10 декабря. Однако, как известно, в текущем году развлекательные мероприятия не планируются.

Кататься позволят только туристам, которые:

выздоровели от COVID-19;

имеют сертификат о полной вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, администрация курорта не исключает, что гостям Буковеля будут выдавать специальные наклейки, чтобы верифицировать туриста и не проверять каждый раз COVID-сертификат.