Туристов на горнолыжный курорт Буковель будут возить автобусные шаттлы: график и цена
Источник:телеграмм Укрзализныци
Теперь добраться до горнолыжного курорта Буковель будет еще легче. С 13 декабря от железнодорожной станции Татаров – Буковель на курорт и обратно запустили автобусные шаттлы.
Сегодня 68 из 100 пассажиров, прибывших к остановке Татаров – Буковель на поезде № 55 Киев – Рахов, выбрали для трансфера автобусные шаттлы.
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Туристов в Буковель будут возить автобусные шаттлы
Для быстрого и удобного трансфера, время отправления автобусов привязано к расписанию движения железнодорожных рейсов.
Расписание движения автобусных шаттлов / УЗ
Отмечается, что расстояние в 15 километров автобусы преодолевают за 20 минут.
Цена трансфера фиксированная – 50 гривен.
Как выглядят автобусные шаттлы в Буковель / УЗ
Буковель открывает сезон 10 декабря: что нужно знать
Популярный горнолыжный курорт Буковель открыл зимний сезон 10 декабря. Однако, как известно, в текущем году развлекательные мероприятия не планируются.
Кататься позволят только туристам, которые:
- выздоровели от COVID-19;
- имеют сертификат о полной вакцинации;
- отрицательный ПЦР-тест.
Кроме того, администрация курорта не исключает, что гостям Буковеля будут выдавать специальные наклейки, чтобы верифицировать туриста и не проверять каждый раз COVID-сертификат.