Требование будет действовать до 31 мая 2021 года. Оно касается как туристов из других стран, так и граждан Украины.
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Срок действия требования о предъявлении отрицательного результата теста ПЦР на SARS-CoV, сделанного в течение последних 72 часов перед моментом въезда, продлен до 31 мая 2021 года, – говорится в сообщении.
Какие документы нужны для въезда в Турцию
На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Так, теперь все туристы должны иметь:
- страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19
- отрицательный результат ПЦР-теста; не нужен детям до 6 лет и транзитным пассажирам, которые путешествуют в третьи государства
- вместо бумажной COVID-формы – электронную анкету
Отметим, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим турецким коллегой Реджеп Эрдоганом развитие туризма между странами.
Также президент отреагировал на остановку авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня.