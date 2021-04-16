Требование будет действовать до 31 мая 2021 года. Оно касается как туристов из других стран, так и граждан Украины.

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Срок действия требования о предъявлении отрицательного результата теста ПЦР на SARS-CoV, сделанного в течение последних 72 часов перед моментом въезда, продлен до 31 мая 2021 года, – говорится в сообщении.

Какие документы нужны для въезда в Турцию

На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Так, теперь все туристы должны иметь:

страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19

отрицательный результат ПЦР-теста; не нужен детям до 6 лет и транзитным пассажирам, которые путешествуют в третьи государства

вместо бумажной COVID-формы – электронную анкету

По данным Worldometer, по состоянию на 16 апреля 2021 года в Турции обнаружено 4 086 957 случаев заражения коронавирусом, из них 35 031 летальных.

Отметим, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим турецким коллегой Реджеп Эрдоганом развитие туризма между странами.

Также президент отреагировал на остановку авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня.