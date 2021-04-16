Вимога діятиме до 31 травня 2021 року. Вона стосується як туристів з інших країн, так і громадян України.
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Термін дії вимоги щодо пред'явлення негативного результату тесту ПЛР на SARS-CoV, зробленого протягом останніх 72 годин перед моментом в'їзду, подовжено до 31 травня 2021 року, – йдеться у повідомленні.
Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину
На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати:
- страхування, яка покриває витрати на лікування COVID-19
- негативний результат ПЛР-тесту; не потрібен дітям до 6 років і транзитним пасажирам, які подорожують у треті держави
- замість паперової COVID-форми – електронну анкету
Відзначимо, раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм турецьким колегою Реджеп Ердоганом розвиток туризму між країнами.
Також президент відреагував на зупинку авіасполучення між Росією та Туреччиною з 15 квітня по 1 червня.