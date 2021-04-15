Про це він заявив у новому відеозверненню після таємного засідання РНБО. Нещодавно президент був у Туреччині з офіційним візитом.
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Зеленський зазначив, що вони обговорювали особливі умови для українських та турецьких туристів.
Говоримо про те, щоб можна було збільшувати туристичний потік громадян України й Туреччини. Особливо зараз, мені здається, ми повинні підтримувати один одного,
– сказав Зеленський.
Також президент відреагував на зупинку авіасполучення між Росією та Туреччиною з 15 квітня по 1 червня.
Ви чули, росіяни сказали, що будуть обмежувати туризм з Російської Федерації в Туреччину. Це їхні особисті справи. А я думаю, що нам треба, навпаки, – нарощувати туризм, і показати, що ми підтримуємо Туреччину,
– заявив Президент України.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган у Стамбулі також пообіцяв у 2021 році найвищий рівень безпеки здоров'я для українських туристів на тлі пандемії коронавірусу.
Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського після засідання РНБО:
Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину
На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати:
- страховку, яка покриває витрати на лікування COVID-19;
- негативний результат ПЛР-тесту; не потрібен він дітям до 6 років і транзитним пасажирам, які подорожують у треті держави;
- е-анкету.