Об этом он заявил в новом видеообращении после тайного заседания СНБО. Недавно президент был в Турции с официальным визитом.

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Зеленский отметил, что они обсуждали особые условия для украинских и турецких туристов.

Говорим о том, чтобы можно было увеличивать туристический поток граждан Украины и Турции. Особенно сейчас, мне кажется, мы должны поддерживать друг друга,

– сказал Зеленский.

Также президент отреагировал на остановку авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня.

Вы слышали, россияне сказали, что будут ограничивать туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их личные дела. А я думаю, что нам надо, наоборот, – наращивать туризм, и показать, что мы поддерживаем Турцию,

– заявил Президент Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в Стамбуле также пообещал в 2021 году самый высокий уровень безопасности здоровья для украинских туристов на фоне пандемии коронавируса.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского после заседания СНБО:

Какие документы нужны для въезда

На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Так, теперь все туристы должны иметь: