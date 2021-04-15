Об этом он заявил в новом видеообращении после тайного заседания СНБО. Недавно президент был в Турции с официальным визитом.
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Зеленский отметил, что они обсуждали особые условия для украинских и турецких туристов.
Говорим о том, чтобы можно было увеличивать туристический поток граждан Украины и Турции. Особенно сейчас, мне кажется, мы должны поддерживать друг друга,
– сказал Зеленский.
Также президент отреагировал на остановку авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня.
Вы слышали, россияне сказали, что будут ограничивать туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их личные дела. А я думаю, что нам надо, наоборот, – наращивать туризм, и показать, что мы поддерживаем Турцию,
– заявил Президент Украины.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в Стамбуле также пообещал в 2021 году самый высокий уровень безопасности здоровья для украинских туристов на фоне пандемии коронавируса.
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского после заседания СНБО:
Какие документы нужны для въезда
На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Так, теперь все туристы должны иметь:
- страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19;
- отрицательный результат ПЦР-теста; не нужен он детям до 6 лет и транзитным пассажирам, которые путешествуют в третьи страны;
- е-анкету.