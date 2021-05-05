Теперь нужно будет заполнять онлайн-форму на специальном сайте afyamsafiri.moh.go.tz за 24 часа до приезда. Надо будет указать паспортные данные и информацию о путешествии.

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По приезду туристам будут выдавать медицинскую карточку с номером для бесплатных звонков в случае обнаружения симптомов болезни.

После прилета должны будете показать отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан за 72 часа до прибытия.

Однако всем необходимо пройти усиленный скрининг на выявление COVID-19, в том числе сдать экспресс-тест. Стоимость теста – 25 долларов. Такой тест по прибытию в Танзанию понадобится и для транзитных поездок.

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В начале марта умер президент Танзании Джон Магуфули. По заявлениям оппозиции, глава государства болел коронавирус, хотя отрицал, что эта инфекция является настоящей угрозой для людей. К слову, в феврале он объявил свою страну "свободной от коронавируса". По его словам, победить смертельную инфекцию позволили молитвы.

Также ранее Танзания была одной из пяти стран, которая отменила все ограничения для туристов связанные с коронавируса.