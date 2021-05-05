Відтепер потрібно буде заповнювати онлайн-форму на спеціальному сайті afyamsafiri.moh.go.tz за 24 години до приїзду. Треба буде вказати паспортні дані та інформацію про подорож.

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По приїзду туристам видаватимуть медичну картку з номером для безкоштовних дзвінків на випадок виявлення симптомів хвороби.

Після прильоту повинні будете показати негативний результат ПЛР-тесту, який зроблений за 72 години до прибуття.

Проте всім необхідно буде пройти посилений скринінг на виявлення COVID-19, в тому числі здати експрес-тест. Вартість тесту – 25 доларів. Такий тест по прибуттю в Танзанію знадобиться і для транзитних поїздок.

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На початку березня помер президент Танзанії Джон Магуфулі. За заявами опозиції, глава держави хворів на коронавірус, хоча раніше заперечував, що ця інфекція є справжньою загрозою для людей. До цього у лютому він оголосив свою країну "вільною від коронавірусу". За його словами, перемогти смертельну інфекцію дозволили молитви.

Також раніше Танзанія була однією з п'яти країн, яка скасувала всі обмеження для туристів пов'язані з коронавірусом.