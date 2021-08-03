Путешествовать в Испанию еще легче: сразу три лоукостера запускают рейсы в эту страну
Источник:avianews.com
Испания является вторым по популярности туристическим направлением в мире после Франции. Множество путешественников ждали возможность путешествовать в эту страну.
И это случилось! С 27 июля гражданам Украины открыли въезд на территории Испании. Поэтому авиакомпании начали запускать рейсы.
Читайте также Как подготовить авто к летнему путешествию: полезные советы водителям
Сразу три лоукостеры намерены открыть рейсы между Испанией и Украиной в августе 2021 года.
Vueling
Испанская бюджетная авиакомпания Vueling раз в неделю – каждую субботу, будет летать по маршруту Киев – Барселона.
Самый дешевый перелет на август в обе стороны сейчас стоит 390 евро и включает перевозку только ручной клади. Если пассажир хочет приобрести билет туда-обратно с багажом – придется заплатить 466 евро.
Bees Airlines
Новый украинский лоукостер Bees Airlines планирует в августе запустить полеты из Киева в Аликанте. Как известно, полеты будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.
Полететь в Аликанте только с ручной кладью можно будет за 4 000 в обе стороны, а от 5 400 гривен с багажом.
SkyUp
Самую масштабную полетную программу в Испанию анонсировала украинская авиакомпания SkyUp. Она хочет летать из Киева в Барселону, Аликанте и на Тенерифе.
По направлению Киев – Барселона SkyUp хочет начать полеты с 21 августа по средам и субботам. Авиабилеты на сентябрь стоят от 6 000 гривен в обе стороны при выборе тарифа только с ручной кладью и от 7 600 гривен с перевозкой багажа.
Уже с 22 августа лоукостер может выйти на линию Киев – Аликанте с перелетами в четверг и воскресенье. За 5 500 гривен можно приобрести билеты в обе стороны только с ручной кладью, а от 7 100 гривен – тариф с багажом.
Рейсы Киев – Тенерифе планируются с 20 августа по пятницам. Стоимость авиабилетов в обе стороны с ручной кладью в сентябре от 11 400 гривен, при выборе тарифа с багажом – от 13 600.
Условия въезда в Испанию
Справка о прививках или тест требуется от всех путешественников в возрасте от 12 лет. При въезде туристу необходимо предъявить один из документов:
- Отрицательный ПЦР-тест, сделан не раньше 72 часов до въезда;
- Быстрый тест, который должен быть сделан не ранее 48 часов до въезда;
- Справка о выздоровлении, если лицо недавно переболело COVID-19.
Также все путешественники должны перед приездом заполнить форму санитарного контроля на портале МЗ Испании и получить QR-код для всех последующих процедур при прохождении контроля.
Обратите внимание Италия наконец открывается для украинцев: в МИД Украины сообщили условия
Новости других авиакомпаний, которые могут заинтересовать
- Впервые за 10 лет авиакомпания Wizz Air запустила рейс в "Борисполь". Кроме того, владелец лоукостера Wizz Air Йожеф Варади спрогнозировал падение цен на авиабилеты в ближайшее время;
- Ирландский Ryanair продает билеты за скидками в различных европейских направлениях. Из нескольких украинских аэропортов можно улететь от 8 евро в одну сторону;
- Латвийская государственная авиакомпания AirBaltic запустит дополнительные рейсы. Самолеты будут осуществлять перелеты из Риги в киевский аэропорт Борисполь;
- Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что введет спальные места в экономклассе на дальних направлениях на постоянной основе.