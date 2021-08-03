И это случилось! С 27 июля гражданам Украины открыли въезд на территории Испании. Поэтому авиакомпании начали запускать рейсы.

Читайте также Как подготовить авто к летнему путешествию: полезные советы водителям

Сразу три лоукостеры намерены открыть рейсы между Испанией и Украиной в августе 2021 года.

Vueling

Испанская бюджетная авиакомпания Vueling раз в неделю – каждую субботу, будет летать по маршруту Киев – Барселона.

Самый дешевый перелет на август в обе стороны сейчас стоит 390 евро и включает перевозку только ручной клади. Если пассажир хочет приобрести билет туда-обратно с багажом – придется заплатить 466 евро.

Bees Airlines

Новый украинский лоукостер Bees Airlines планирует в августе запустить полеты из Киева в Аликанте. Как известно, полеты будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

Полететь в Аликанте только с ручной кладью можно будет за 4 000 в обе стороны, а от 5 400 гривен с багажом.

SkyUp

Самую масштабную полетную программу в Испанию анонсировала украинская авиакомпания SkyUp. Она хочет летать из Киева в Барселону, Аликанте и на Тенерифе.

По направлению Киев – Барселона SkyUp хочет начать полеты с 21 августа по средам и субботам. Авиабилеты на сентябрь стоят от 6 000 гривен в обе стороны при выборе тарифа только с ручной кладью и от 7 600 гривен с перевозкой багажа.

Уже с 22 августа лоукостер может выйти на линию Киев – Аликанте с перелетами в четверг и воскресенье. За 5 500 гривен можно приобрести билеты в обе стороны только с ручной кладью, а от 7 100 гривен – тариф с багажом.

Рейсы Киев – Тенерифе планируются с 20 августа по пятницам. Стоимость авиабилетов в обе стороны с ручной кладью в сентябре от 11 400 гривен, при выборе тарифа с багажом – от 13 600.

Условия въезда в Испанию

Справка о прививках или тест требуется от всех путешественников в возрасте от 12 лет. При въезде туристу необходимо предъявить один из документов:

Отрицательный ПЦР-тест, сделан не раньше 72 часов до въезда;

Быстрый тест, который должен быть сделан не ранее 48 часов до въезда;

Справка о выздоровлении, если лицо недавно переболело COVID-19.

Также все путешественники должны перед приездом заполнить форму санитарного контроля на портале МЗ Испании и получить QR-код для всех последующих процедур при прохождении контроля.

Обратите внимание Италия наконец открывается для украинцев: в МИД Украины сообщили условия

Новости других авиакомпаний, которые могут заинтересовать