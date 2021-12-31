SkyUp запускает новые рейсы из Львова и Киева: куда будет летать
Источник:Госавиаслужба
Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять новые рейсы из Львова и Киева. Речь идет о полетах в ряд восточных стран.
Соответствующий приказ был опубликован на сайте Госавиаслужбы.
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SkyUp разрешили летать в ряд восточных стран
Так, лоукостеру SkyUp предоставили права на выполнение полетов из Львова в Кувейт и Эр-Рияд, что в Королевстве Саудовская Аравия.
Из Киева авиаперевозчик сможет улететь в Душанбе, что в Таджикистане.Интересно! Чтобы разрешить SkyUp регулярные полеты Киев – Душанбе, Госавиаслужба аннулировала эти права у авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Отмечается, что разрешенная частота рейсов по направлению "Львов – Кувейт" составляет 4 раза в неделю, а "Львов – Эр-Рияд" и "Киев – Душанбе" – дважды в неделю.
Кроме того, Государственная авиационная служба позволила SkyUp увеличить частоту рейсов на маршруте "Львов – Бахрейн" – с 2 до 5 раз в неделю, а также "Киев – Бахрейн" – с 2 до 6 раз в неделю.
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