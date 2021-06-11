SkyUp запускает новые рейсы из Киева и Львова в Турцию: куда будет летать

В 2021-м одним из самых популярных направлений среди украинских туристов – является Турция. Путешествия в эту страну становятся еще доступнее – лоукостер SkyUp расширяет полетную программу и добавляет маршруты в Даламан из Киева и до Бодрума из Львова.

Полеты по маршруту Киев – Даламан – Киев начинаются от 10 июня. Они будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

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С июня регулярные рейсы по направлению Львов – Бодрум – Львов осуществляются дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

Стоимость авиабилетов

Киев – Даламан от 2683 гривен

Даламан – Киев от 2714 гривен

Львов – Бодрум от 2003 гривен

Бодрум – Львов от 2028 гривен

Условия въезда в Турцию

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом COVID-19 с 17 мая страна решила завершить локдаун. Уже с 15 мая власти Турции отменили требование ПЦР-тестов для авиапассажиров, которые летят из Украины. Однако с 1 июня вернули требование ПЦР-тестов для украинских туристов.

Для въезда в страну нужно:

за 72 часа до прибытия, необходимо заполнять электронную анкету на сайте Министерства здравоохранения Турции (ее напечатать или сохранить на смартфон для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс. Пассажиры без заполненной формы не будут допущены на авиарейс, потому что на ее основе автоматически генерироваться HES-код)

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Турцию

также туристы могут предоставить результаты экспресс-тестов на антиген, однако с момента взятия образца до пересечения границы должно пройти не более 48 часов

результаты тестирования могут не оказывать те, кто прошел полный курс вакцинации (с момента получения последней дозы должно пройти не менее 14 дней), и те, кто могут предоставить справку о том, что в последние полгода переболели коронавирусом.

По данным Worldometer , по состоянию на 11 июня 2021 года в Турции обнаружено 5 313 098 случаев заражения коронавирусом, из них 48 524 летальных.

Отметим, ранее стало известно, что SkyUp планирует открыть прямые рейсы между Баку и Львовом с 5 июля.

Лоукостер также заявил, что будет осуществлять полеты из Киева на греческие острова – Корфу, Родос и Крит.