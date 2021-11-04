29 октября авиаперевозчик получил разрешение выйти на данные маршруты. Об этом свидетельствует приказ №1676 Госавиаслужбы Украины.

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SkyUp разрешили совершать полеты из Киева и Одессы в Тель-Авив.

Согласно приказу SkyUp может запустить полеты с 1 ноября с частотой до четырех раз в неделю на каждом маршруте.

Однако право на полеты не означает, что SkyUp откроет рейсы в ближайшее время. Как сообщили в авиакомпании, сейчас изучают возможность полетов из Киева и Одессы в Тель-Авив, однако пока не готовы назвать сроки открытия рейсов и их частоту.

В настоящее время авиакомпания продает билеты только на один рейс в Тель-Авив – из Львова. Его запуск намечен на 31 марта 2022 года.

Ранее SkyUp не мог выйти на эти направления, поскольку вся квота на маршрутах Киев – Тель-Авив и Одесса – Тель-Авив была распределена между авиакомпаниями, но не использовалась.

Поэтому, чтобы предоставить права SkyUp, комиссия Госавиаслужбы аннулировала права авиакомпании Yanair на полеты по этим направлениям, ведь перевозчик не летал по ним круглый год.

Освободившиеся частоты комиссия передала SkyUp в ответ на заявку.

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