В Израиль смогут попасть вакцинированные и те, кто переболел COVID-19. Об этом договорились глава правительства Израиля Нафтали Беннет, министр здравоохранения Ницан Горовиц и министр туризма Константин (Йоэль) Развозов.

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Израиль открывает свои границы для иностранных туристов

Так, иностранцы, которые были полностью вакцинированные менее чем пол года назад или недавно сделавшие прививку, будут иметь право на въезд в страну.

В частности, турист должен сделать прививки двумя дозами одной из вакцин, утвержденных Всемирной организацией здравоохранения, а именно Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoVac и Sinopharm или одной дозой Johnson & Johnson.

Также страну могут посетить выздоровевшие от COVID-19 менее чем полгода назад – следует предъявить положительный результат теста, после которого прошло более 11 дней до въезда в Израиль и не более 180 дней до выезда из Израиля.

Придется ли иностранцам проходить тестирование или карантин по прибытии – пока неизвестно.

Отмечается, что такое решение должно дать толчок туристической индустрии, которая страдает из-за малого количества туристов. Ведь рождественский сезон уже близко, и десятки тысяч иностранцев имеют целью посетить святые места в Иерусалиме и Вифлееме.

По данным Worldometer, по состоянию на 22 октября 2021 года в Израиле обнаружено 1 320 962 случаи заражения коронавирусом, из них 8 036 летальных.